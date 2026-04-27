Susana Fonseca dejará la dirección del CIFP de Avilés al finalizar el curso académico

Susana Fonseca dejará de ser la directora del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés a final de curso, el 30 de junio. Fonseca pondrá fin a cuatro intensos cursos académicos desde que tomara las riendas del centro y sustituyera en el puesto a Luis Fernando Gijón, que lo dejó por jubilación. La directora confía en que el nuevo equipo directivo pueda comenzar su labor con el inicio del próximo curso, de ahí el anuncio de la renuncia publicado en el BOPA de este lunes. "Mi compromiso con la enseñanza y con la Formación Profesional sigue intacto y es auténtico. Eso sí, el próximo curso será desde otra óptica diferente", señaló la aún directora del centro público con más alumnado de la comarca avilesina.

"A lo largo de estos cuatro cursos he desempeñado mis funciones de dirección con dedicación absoluta, compromiso constante y un trabajo incansable, guiada siempre por el objetivo de aportar lo mejor de mí al alumnado, al claustro, a este centro y a la Administración educativa en general", detalló Fonseca, que hace un balance positivo de todo este tiempo. "Ha sido un honor ser la directora del CIFP de Avilés y agradezco la oportunidad que se me ha dado de dirigir este centro".

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El CIFP de Avilés organiza este jueves en colaboración con el IES Antón Losada Diéguez de Pontevedra, una feria para fomentar el espíritu emprendedor entre su alumnado y dar visibilidad a sus proyectos. Durante la jornada, el alumnado presentará una veintena de iniciativas como un libro titulado “50 curiosidades del fútbol asturiano”, elaborado por el alumnado de Administración y Gestión; dos proyectos de pequeños robots diseñados por estudiantes de Robótica; una original iniciativa del Departamento de Imagen Personal inspirada en las muñecas Monster High, que incluirá la elaboración y venta de jabones, velas y perfumes; y productos artesanos de madera elaborados por el alumnado del IES Antón Losada Diéguez. Además, habrá ambientación musical con dos djs que son alumnos del centro y un torneo de tenis de mesa, entre otros.