La Universidad Nebrija ofrece habitaciones en pisos compartidos en Avilés y estos son los precios

La Universidad Nebrija sigue con los preparativos para su desembarco en Avilés. Tras conocerse que había adquirido un edificio en Rivero para habilitar apartamentos para estudiantes, la institución académica, que el sábado anunció que ya disponía del visto bueno de Madrid para comenzar las clases de Enfermería en septiembre, oferta a través de internet habitaciones en pisos compartidos para sus futuros alumnos. Los precios oscilan entre los 715 y los 825 euros al mes.

La Nebrija ofrece actualmente habitaciones en dos pisos en Avilés a través de la plataforma "Con-vive Avilés", disponible en su página web. Se trata de un inmueble ubicado en el número 15 de la calle Juan Ochoa, en El Quirinal, y otra en el 18 de la avenida de Gijón, en Puerta de la Villa, ambas localizaciones a poco más de diez minutos caminando de la plaza de Álvarez Acebal, donde la institución prevé iniciar las clases en septiembre.

En "Con-vive Avilés" se ofertan tres tipos de alojamiento para el periodo académico, entre el 1 de septiembre y el 31 de mayo: habitación estándar con baño compartido, por 715 euros mensuales; habitación superior con baño compartido, por 770 euros al mes; y habitación superior con baño propio, a 825 euros por mes. Además, se exige el pago de una cantidad fija a modo de garantía, que la universidad se quedaría en caso de impago –de 650, 700 y 750 euros, en función del tipo de alojamiento–, y una mensualidad extra como depósito, un importe en concepto de garantía que se aplicará al abono del último recibo del periodo contratado.

La contratación del alojamiento a través de "Con-vive Avilés" incluye también un seguro de la vivienda, todos los suministros incluidos –hasta un máximo de 200 euros, el exceso se prorrateará entre los ocupantes de la vivienda–, internet, calefacción, menaje de cocina, limpieza de habitaciones y zonas comunes, mantenimiento y ropa de cama y toallas (sin lavado).

Podrán optar a estos alojamientos los estudiantes de la Nebrija o de centros superiores de estudios o investigación con sede en Avilés. Asimismo, "Con-vive Avilés" establece unas estrictas normas a sus huéspedes, para garantizar la convivencia, como la prohibición de hacer ruido de madrugada, guardar respeto hacia el resto de compañeros, no consumir excesivo alcohol o estupefacientes o no introducir animales en la vivienda.

"Con-vive Avilés" es una marca de la empresa Residencias Nebrija, S. L., que es la misma compañía que recientemente adquirió el número 71 de la calle Rivero, el antiguo geriátrico, para reconvertirlo en un piso con 15 apartamentos. La intervención contempla la reorganización de sus cuatro plantas –baja, dos alturas y bajo cubierta– para albergar las viviendas en las plantas superiores, mientras que la planta baja incluirá una oficina y apartamentos de uso turístico. En el entorno del jardín se habilitarán plazas de aparcamiento, así como una construcción auxiliar con siete trasteros y espacio para bicicletas.

El alojamiento de sus estudiantes en Avilés es una de las preocupaciones de la institución académica, en gran medida por la complejidad del mercado inmobiliario local, donde la demanda de viviendas de alquiler es muy superior a la oferta.

Esta escasez ha hecho que proliferen modalidades como el alquiler por habitaciones. "Está en auge total. La gente compra pisos de 90 metros cuadrados, transforma el salón en una habitación más y con dos baños encuentran inquilinos", explica Laura Camblor, de la agencia House Plus, sobre una modalidad que da "más rentabilidad" al propietario: "Sacan 350 euros por habitación y, además, los arrendadores se sienten más seguros, porque los estudiantes están avalados por sus padres".

Uno de los perfiles que más demanda esta tipología de alquiler son, precisamente, los estudiantes. A día de hoy, fundamentalmente, los de la Escuela Superior de Arte y los de FP. Los caseros lo saben, y tal y como señalan los profesionales del sector inmobiliario, orientan la decoración y mobiliario de sus viviendas a este público. "Hay mucha gente comprando pisos para alquilárselos a estudiantes. Y ahora con la llegada de la Nebrija la cosa irá a más", apunta Miguel Acevedo, de la agencia Regueras.

De hecho, el inminente desembarco de la universidad en la ciudad, sumado al colapso del mercado inmobiliario, ha hecho que repunte el interés por la adquisición de edificios completos para rehabilitarlos como edificios de apartamentos, tal y como señala Pablo García, de la inmobiliaria Lluis Garrudo.

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Eso sí, aunque está previsto que la Nebrija comience las clases del grado de Enfermería en septiembre –tras conseguir el visto bueno del órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ahora solo le resta obtener la autorización de inicio de actividad el centro del Principado, algo que se espera sea poco más que un mero trámite– los profesionales del sector inmobiliario señalan que por ahora apenas están recibiendo llamadas de futuros estudiantes de la institución académica, una situación que, previsiblemente, cambiará a partir de junio, cuando finalicen las pruebas de acceso a la universidad y los estudiantes empiecen.