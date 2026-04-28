Cal y arena en Avilés tras el nuevo sistema de subvenciones para festivales: del "participaremos" a la crítica por el "escaso margen" de la convocatoria

Con las fechas un poco apretadas, pero con la ilusión de obtener financiación para sus proyectos. Así afrontan los promotores musicales locales la nueva gestión de las subvenciones municipales para los festivales del mes de agosto, que desde este año, como anunció el lunes el Ayuntamiento, serán por primera vez competitivas. El Festival internacional de música y danza popular de Avilés, La Mar de Ruido y La Grapa son los certámenes que por primera vez tendrán que concursar para optar a las ayudas, que van de 6.000 a 60.000 euros.

Dani García es el promotor del festival de música negra La Grapa, que suele abrir el mes de agosto en Avilés desde hace una década. "Intentaremos presentarnos", apuntó García, que entiende que el concurso de concurrencia competitiva debería haberse abierto a primeros de año para así poder ofrecer una mejor oferta. "De esta manera, queda un tanto limitada la contratación, es mucho más complicado con poco más de un mes de antelación", señaló el promotor, que advierte de la importancia no solo de contratar artistas sino también de equipos de luces, sonido y la búsqueda de alojamientos para los artistas.

"Son nuevas normas", indica Béznar Arias, organizador de La Mar de Ruido, que es un festival que lleva más de veinte años de vida en el parque del Muelle. Arias concurrirá a este nuevo concurso para optar a las subvenciones que permitirán volver a llenar de música el verano avilesino. El festival de rock, que es uno de los más veteranos de Asturias, quiere volver a llenar el céntrico parque avilesino. "Mis expectativas son las de poner en valor mi experiencia, con más de tres décadas en el sector musical. Mantenerse durante tanto tiempo en la brecha me ha llevado a superar muchos obstáculos de todo tipo. Así que ahí estaré", afirmó Béznar Arias, encargado de poner la nota más rockera al mes de agosto.

Abelardo González, alma máter de la agrupación folclórica "Sabugo ¡tente firme!", es claro: "No existe ningún problema, en principio el festival (Folclórico internacional de música y danza popular de Avilés) no corre peligro, presentaremos la documentación pertinente, la que nos pidan, y esperamos que como siempre haya festival para mediados de agosto". El certamen folclórico ha celebrado ya 44 ediciones y es uno de los clásicos del verano, donde los avilesinos disfrutan cada año con los coros y danzas de los cinco continentes.

Los habituales del mes de agosto están dispuestos a echar toda la carne en el asador para poder volver a su cita con la música y con Avilés, en la que presumiblemente volverán a programarse otros festivales como el incluido en el programa de San Agustín del pasado año. El Factoría Sound Summer amplió la oferta musical de agosto el pasado año y se desarrolló en el quiosco de la música, también del parque del Muelle, que es el recinto habitual de este tipo de espectáculos sonoros.

Así las cosas, la presentación de solicitudes aún no se ha abierto. Está pendiente aún de la publicación en el BOPA. Habrá dos líneas de actuación subvencionables. La primera está pensada para entidades sin ánimo de lucro avilesinas y prevé ayudas desde 6.000 euros a 45.000 euros. La segunda línea de subvenciones está pensada para profesionales y empresas con domicilio social en Asturias, que optan a recibir ayudas de 6.000 euros a 60.000 euros.

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Cada proyecto ha de ser evaluado y recibirá como máximo 100 puntos. La mayor valoración, que permitirá alcanzar 50 puntos, analizará el interés y la calidad del proyecto así como la relevancia de los artistas, la singularidad así como posibles actividades complementarias. Se valorará además con 20 puntos la antigüedad del proyecto teniendo en cuenta el número de ediciones ya realizadas y su duración. Otro bloque se centra en la ubicación del festival y recibirá 12 puntos por su celebración en lugares singulares, espacios naturales o históricos e incluso por su valor patrimonial. La presencia de artistas locales emergentes y el interés sociocultural del proyecto, es decir, promover el acceso a la cultura de personas y colectivos recibirá 18 puntos.