Cambios en una de las calles más transitadas de Avilés para mejorar la parada de bus

Con la intención de hacer más cómoda la parada de autobús de Llano Ponte, el Ayuntamiento invertirá 66.000 euros en ampliar la acera e instalar una marquesina más. El Consistorio ya ha lanzado la licitación del contrato y las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta las 13.00 horas del 13 de mayo.

Actualmente, este tramo cuenta con dos entrantes de calzada no conectados entre sí. Los taxis usan el primero de ellos como parada, mientras que el segundo espacio está destinado a los autobuses, que en ocasiones no disponen de la distancia necesaria para realizar las maniobras de aproximación y reincorporación al tráfico de manera adecuada.

Mediante esta actuación, ambos entrantes se transformarán en sendas ampliaciones de la acera, habilitándose así un gran espacio peatonal que facilitará tanto la espera de viajeros y viajeras como el tránsito de peatones por esta vía. Los autobuses pasarán a utilizar como parada el carril derecho de este tramo de calzada, que será señalizado como carril bus. Por su parte, la parada de taxis regresará a su ubicación anterior, en la entrada misma del centro de salud, de donde fue desplazada temporalmente con motivo del derribo del edificio contiguo.

Además, en el espacio peatonal ganado se prevé la reubicación de la marquesina existente y la instalación de una segunda de similares características. En el carril izquierdo de la calzada, el más próximo al centro de salud se reparará el hundimiento del pavimento existente en la actualidad. Por último, se contempla la reparación de las baldosas dañadas en el vado de acceso al centro de salud y la sustitución de las baldosas podotáctiles que indican el paso de peatones anterior al cruce con la calle Libertad.

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Esta actuación ha sido planteada en coordinación con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), encargado de la gestión del transporte urbano e interurbano en Avilés, y se suma a las actuaciones puestas en marcha recientemente en otras paradas como las ubicadas en la calle Pruneda o la plaza de La Merced, así como a las "súper marquesinas" de Los Telares y Jardines, la reordenación de la circulación en el entorno del Hospital Universitario San Agustín, y la creación de un carril y línea de autobús lanzadera para conexión directa con este centro sanitario.