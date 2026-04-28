La compañía avilesina "Santa Bárbara" abre la vigésima edición de la Muestra de Teatro Amateur

La Muestra de Teatro Amateur de Avilés celebra su vigésima edición como una de las citas más destacadas del calendario cultural local. El ciclo está previsto que se desarrolle en el salón de actos del centro de Los Canapés entre el próximo 4 mayo -con el estreno de “El Camín de Santiago”, a cargo de “Santa Bárbara”-, y el 21 noviembre, cuando “Noite de Bohemia” presente “El perro del hortelano-. La propuesta de este año son doce espectáculos y además, la tradicional gala de clausura, que viene a ser como una antología de los montajes presentados.

Tras “El Camín de Santiago”, el calendario continuará el 11 de mayo con “Al loro”, de “San Félix” de Valdesoto, y el 25 de mayo con “Conceyu familiar”, de “Rosario Trabanco”. Ya en junio, el día 1, será el turno de “Vaya par de dos”, de “Teatro Padre Coll”; el 8 de junio llegará “Los cuernos de don Friolera”, de “Kumen”; y el 15 de junio “La maxa de la primer vez”, de “Teatro Carbayín”.

Tras el paréntesis veraniego, la programación se retomará el 19 de octubre con “Que nos quiten lo bailado”, de Teatro “El Hórreo”, y el 26 de octubre con “Delicadas”, de Teatro “Baluarte”. En noviembre, el día 9 se representará “Agua de Soto”, de Teatro “Selena”; el 16 de noviembre “Doña Josefa”, de la Compañía Asturiana de Comedias; y el 21 de noviembre, en sábado, la compañía gallega “Noite de Bohemia” pondrá en escena “El perro del hortelano”.

El ciclo está organizado por la concejalía de Cultura, concretamente, por la Fundación Municipal de Cultura y cuenta con la colaboración de FETEAS, que es la federación de grupos “amateurs” del Principado.

La programación mantiene el formato habitual de otros años: las funciones se representan los lunes a las 19.00 horas y cuentan con entrada gratuita hasta completar aforo. Participan diez compañías del Principado y una formación invitada de Galicia.

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El 30 de noviembre es cuando está prevista la Gala Fin de Muestra, en la que participarán diversos grupos vinculados a FETEAS. Con dos décadas de trayectoria, la Muestra de Teatro Amateur de Avilés reafirma su papel como referente cultural y punto de encuentro para público y compañías.