Conferencia sobre el teatro Palacio Valdés en el centro de mayores de Las Meanas
El periodista de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández impartirá la charla
Avilés
El Centro de Mayores de Las Meanas acoge esta tarde (18.00 horas) acoge una nueva sesión de “Miércoles de Actualidad” que organiza la asociación Amiganza.
Se trata de la conferencia "¿Por qué es importante el teatro Palacio Valdés?" que impartirá el periodista y crítico de teatro de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández.
Fernández es autor del monólogo “Impostura y Muerte” y de varias novelas y libros de relatos. Además, en 2021 estrenó su primera obra dramática, “Whitechapel”, consolidando su trayectoria en el ámbito teatral contemporáneo.
Su último libro es "30 años de estrenos. Teatro Palacio Valdés" (Orpheus Ediciones).
Suscríbete para seguir leyendo
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- La Universidad Nebrija ofrece habitaciones en pisos compartidos en Avilés y estos son los precios
- “No es que no hablara: es que no me miraba”: el diagnóstico de autismo que trajo alivio a una madre, que además es abogada y política en Asturias
- Cambios en la movilidad de Avilés: nuevas tarifas en la zona azul y aprobación de la zona de bajas emisiones
- Rechazo de vecinos y comerciantes a la zona de bajas emisiones y a la subida de precios de la zona azul en Avilés: 'Nos obligan a trasladarnos; van a acabar con las tiendas
- Luanco rechaza la implantación de la zona azul 'porque nos cobran por todo' y pide medidas contra los 'coches llámpara
- La novedosa propuesta musical que acogerá La Arena en mayo: artistas emergentes por todo el pueblo
- La historia del surf en España comenzó a escribirse en Salinas: un joven ovetense que construyó la tabla con sus propias manos para emular una portada de los 'Beach Boys