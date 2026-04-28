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Conferencia sobre el teatro Palacio Valdés en el centro de mayores de Las Meanas

El periodista de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández impartirá la charla

Saúl Fernández, en el teatro Palacio Valdés.

Saúl Fernández, en el teatro Palacio Valdés. / Miki López

Marta Ortiz

Avilés

El Centro de Mayores de Las Meanas acoge esta tarde (18.00 horas) acoge una nueva sesión de “Miércoles de Actualidad” que organiza la asociación Amiganza.

Se trata de la conferencia "¿Por qué es importante el teatro Palacio Valdés?" que impartirá el periodista y crítico de teatro de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández.

Fernández es autor del monólogo “Impostura y Muerte” y de varias novelas y libros de relatos. Además, en 2021 estrenó su primera obra dramática, “Whitechapel”, consolidando su trayectoria en el ámbito teatral contemporáneo.

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Su último libro es "30 años de estrenos. Teatro Palacio Valdés" (Orpheus Ediciones).

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