Conferencia sobre el teatro Palacio Valdés en el centro de mayores de Las Meanas

El Centro de Mayores de Las Meanas acoge esta tarde (18.00 horas) acoge una nueva sesión de “Miércoles de Actualidad” que organiza la asociación Amiganza.

Se trata de la conferencia "¿Por qué es importante el teatro Palacio Valdés?" que impartirá el periodista y crítico de teatro de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández.

Fernández es autor del monólogo “Impostura y Muerte” y de varias novelas y libros de relatos. Además, en 2021 estrenó su primera obra dramática, “Whitechapel”, consolidando su trayectoria en el ámbito teatral contemporáneo.

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Su último libro es "30 años de estrenos. Teatro Palacio Valdés" (Orpheus Ediciones).