Cortes de agua en Avilés: 620 usuarios afectados por las obras en estos barrios
El corte de suministro eléctrico se extenderá durante la noche del miércoles al jueves en calles de Miranda, Valgranda y Las Campas del Quirinal.
Aguas de Avilés llevará a cabo un corte en el suministro de agua durante la noche de este miércoles 29 de abril desde las 22.00 horas hasta las 06.00 horas del jueves 30 en varias calles de los barrios de Miranda, Valgranda y Las Campas del Quirinal, entre otros. La interrupción del servicio afectará a 620 usuarios, entre los que se incluyen usuarios domésticos y no domésticos.
Las calles afectadas son las siguientes:
- Heros
- El Caliero
- El Campón
- Camino Gaxín
- Castañalona
- Los Llaos
- Campo Conde
- Quintana Dionisio
- Camino La Fuente
- La Cuesta
- La Garita
- El Rey
- San Cristóbal
- Bastián
- So La Iglesia
- Margarita Nelken
- Aída de la Fuente
- El Montán
- Av. Alemania, 61-73
- Camino Valgranda
- Emilia Pardo Bazán
- Les Comadres
Además, es posible que las zonas aledañas sufran alteraciones puntuales en el servicio. Según explicaron desde Aguas de Avilés, este corte de abastecimiento es necesario para poder realizar tareas de mantenimiento de carácter urgente en la red y ofrecer, así, un mejor servicio a la ciudadanía. La gestora del servicio recomienda a los vecinos de las zonas afectadas por el corte que revisen sus grifos para que no queden abiertos durante el horario de suspensión del suministro, para evitar posteriormente posibles pérdidas innecesarias de agua, así como evitar el uso de electrodomésticos, como lavadoras o lavavajillas.
La reanudación del servicio de abastecimiento será paulatina, variando el tiempo de restablecimiento de las condiciones de presión y caudal en cada zona, especifican desde la compañía. Aguas de Avilés indica además que en su página web, en la sección de Mapa de obras y afectaciones, los vecinos tienen disponible un plano de las zonas afectadas para consultar si su vivienda sufrirá cortes de agua.
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