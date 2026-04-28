Cortes de agua en Avilés: 620 usuarios afectados por las obras en estos barrios

Aguas de Avilés llevará a cabo un corte en el suministro de agua durante la noche de este miércoles 29 de abril desde las 22.00 horas hasta las 06.00 horas del jueves 30 en varias calles de los barrios de Miranda, Valgranda y Las Campas del Quirinal, entre otros. La interrupción del servicio afectará a 620 usuarios, entre los que se incluyen usuarios domésticos y no domésticos.

Las calles afectadas son las siguientes:

Heros

El Caliero

El Campón

Camino Gaxín

Castañalona

Los Llaos

Campo Conde

Quintana Dionisio

Camino La Fuente

La Cuesta

La Garita

El Rey

San Cristóbal

Bastián

So La Iglesia

Margarita Nelken

Aída de la Fuente

El Montán

Av. Alemania, 61-73

Camino Valgranda

Emilia Pardo Bazán

Les Comadres

Además, es posible que las zonas aledañas sufran alteraciones puntuales en el servicio. Según explicaron desde Aguas de Avilés, este corte de abastecimiento es necesario para poder realizar tareas de mantenimiento de carácter urgente en la red y ofrecer, así, un mejor servicio a la ciudadanía. La gestora del servicio recomienda a los vecinos de las zonas afectadas por el corte que revisen sus grifos para que no queden abiertos durante el horario de suspensión del suministro, para evitar posteriormente posibles pérdidas innecesarias de agua, así como evitar el uso de electrodomésticos, como lavadoras o lavavajillas.

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La reanudación del servicio de abastecimiento será paulatina, variando el tiempo de restablecimiento de las condiciones de presión y caudal en cada zona, especifican desde la compañía. Aguas de Avilés indica además que en su página web, en la sección de Mapa de obras y afectaciones, los vecinos tienen disponible un plano de las zonas afectadas para consultar si su vivienda sufrirá cortes de agua.