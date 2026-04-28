Llaranes viaja a Los Remedios para dar a Avilés su propia Feria de Abril: "Es como volver a Sevilla"

Dentro del centro sociocultural de Llaranes los farolillos, la música de sevillanas y los trajes de gitana transformaron el espacio en una pequeña Feria de Abril. Los Remedios de Sevilla llegó al barrio fabril avilesino en una fiesta "que nos ayuda a recordar nuestras raíces, antes de migrar desde Andalucía en 1952". Amalia Moreno, cordobesa, vio en el edificio los carteles que solía ver en sus paseos por el Rocío, en Huelva: "Vivo el baile y nuestras costumbres porque lo llevo en la sangre".

Rosario Cuevas llegó a Avilés en 1954, cuando tenía 17 años, cuando sus padres migraron para trabajar en Ensidesa: "Eso es lo que nos trajo a todos los andaluces que estamos aquí ahora". Es una de las encargadas de organizar toda la fiesta, cuya acogida "es muy buena". Y aunque ella aprendió en las calles sevillanas a bailar flamenco, lo sigue practicando en la que ahora es su casa. "Esta pequeña Feria de Abril es como volver a Sevilla, la música te llama y es inevitable levantarse a bailar", destaca. Con el paso de los años, Asturias se ha convertido en un hogar y ha sido "gracias a la fabada asturiana que tengo a esta niña tan linda", bromea señalando a su hija, presente también en la celebración.

Rosario Cuevas junto a sus castañuelas. / M. O.

Andaluzas estuvieron presentes, pero también avilesinas con una gran pasión por la cultura sevillana. Pilar Vaquero vive en Piedras Blancas, pero sus abuelos paternos eran de Córdoba. "Fiesta por la Feria de Abril que hay en Asturias, fiesta a la que voy. Creo que es la sangre que me tira mucho hacia Andalucía y se nota porque bailando sevillanas tengo mucha arte", admite esta "asturandaluza", que dice echar de menos más celebraciones como esta en Avilés: "Si se organizara una de estas en el pabellón de La Magdalena, sería la primera en acudir".

Y es que según Emilia Moreno, también de Sevilla, a la gente le apasiona el baile y "que los trajes se vean bonitos". Sin embargo, ella aprendió a bailar flamenco en Asturias: "Nosotras armamos estas fiestas y a mí me gusta mucho recordar de esta manera la Feria de Abril de Sevilla".

Las hermanas Amalia, Rosario y Emilia Moreno posan delante del "photocall" hecho por la asociación Rey Pelayo. / M. O.

Ana Belén González es la coordinadora del centro sociocultural "José Ángel del Río Gondell" de Llaranes y describe la Feria de Abril como "un día para bailar y comer todos juntos". Cada uno de los asistentes traen comida desde casa y los vecinos de Llaranes se juntan con la asociación de discapacitados intelectuales Rey Pelayo: "Con ellos hacemos actividades y aportan su pequeño grano de arena. Este año hicieron el 'photocall' y unos mandiles con bolsas de basura para aquellas que no vestían traje de gitana".

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Se trata de una actividad que se lleva haciendo desde hace tres años, una iniciativa que surgió por parte de las monitoras de la asociación Rey Pelayo: "La gente de Llaranes es como una familia y se trata de un momento de cooperación entre las personas mayores que vienen al centro y los de la asociación".