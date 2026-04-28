El Palacio de Valdecarzana proyecta “Sentir Avilés”, un encuentro con el creador digital Miguel Lana para poner en valor el patrimonio y la identidad local

Con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro intergeneracional entre asistentes, el Palacio de Valdecarzana acoge el próximo jueves 30 de abril la proyección del audiovisual "Sentir Avilés". Se trata de un proyecto que recoge los vídeos que el creador digital Miguel Lana ha compartido en redes sociales contando la historia de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Después participará en un coloquio junto a la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, al que todo el público está llamado a participar. La cita comenzará a las 19.30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Además, Lana sorteará 40 ilustraciones originales de la colección "Avilés Rincones" entre el público asistente. El cierre del acto está a cargo de Cany Vidal y Rufino García, quienes representarán una obra de microteatro con el fin de darle un homenaje a la ciudad.

El proyecto agrupa una serie de vídeos que desde hace 8 meses Miguel Lana está produciendo y subiendo a redes sociales. Algunos de ellos alcanzan más de 200.000 visualizaciones "lo que significa que estos contenidos traspasan fronteras y llegan a todos los rincones de Asturias", afirma el artista. El evento, según el artista, es una oportunidad para "ver los vídeos que tanto se han compartido por redes en pantalla grande, juntos y con un coloquio para charlar de tú a tú".

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Raquel Ruiz explica que los vídeos ponen en valor puntos "no solamente del centro de Avilés, sino también de sus barrios y, a través de ellos, queremos contar historias y experiencias inéditas", ya que se trata de un evento que busca profundizar en el valor del patrimonio y la identidad local.