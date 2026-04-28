El plan de barrios de Avilés genera expectativas (y algunas críticas) entre las asociaciones vecinales: "Si cumplen lo que dijeron, está muy bien"

"Si cumplen todo lo que dijeron, está muy bien". Así de claro habla Josín García, dirigente vecinal de La Luz, para referirse al plan de barrios que el gobierno municipal está presentando estas semanas a los vecinos. El tour para detallar el proyecto de inversiones en el periodo 2026-2031, con el que el gobierno local prevé movilizar 98,6 millones de euros, ya ha hecho escala en La Luz, Jardín de Cantos y Llaranes, donde la alcaldesa, Mariví Monteserín, y un equipo de concejales del gobierno de PSOE e IU, detalla los pormenores de lo que denominan un "documento vivo" que ya tiene definidas ciertas actuaciones y está sujeto a propuestas. "Vamos a confiar; hay quien dice que lo presentan porque están cerca las elecciones, pero para que haya grandes proyectos no se pueden hacer de un año para otro", añade García, que asistió a la reunión en La Luz junto a las asociaciones vecinales de Villalegre y L'Alto Vidriero.

En líneas generales, el plan de barrios "convence". Aunque hay voces críticas como la asociación del Alto Vidriero: "El plan de barrios no contempla actuación específica alguna para la zona y podemos deducir que no se ejecutará el cambio de actividad comprometido para las antiguas escuelas. El plan de barrios ha de ser un conjunto de actuaciones que tengan como objetivo eliminar las diferencias existentes entre el centro y la periferia".

Patricia Leiva, presidenta del Marapico, defiende que algunos de los proyectos (el centro social de La Luz y Villalegre y las viviendas del antiguo ambulatorio) ya eran conocidos, aunque destaca que toda inversión será bien recibida en Villalegre. Eso sí, no duda en solicitar seguridad ante el estado ruinoso de algunos edificios antiguos y casas de indianos. "Hay aceras por las que no se puede pasar", indica. Josín García celebra algunas de las actuaciones previstas como el parque canino previsto en La Luz y las iniciativas culturales, entre otras propuestas entre las que se encuentra la rehabilitación de la biblioteca.

Otra de las reuniones del plan de barrios agrupó a las entidades vecinales de Jardín de Cantos y El Nodo. José Luis Rodríguez, dirigente vecinal de El Nodo, fue claro: "En principio no puedo quejarme". Habla de otras ya ejecutadas y otras pendientes como la urbanización de un barrio "deteriorado" y de otras mejoras viales. "Ya está licitada una acera en la Travesía la Iglesia, que es muy necesaria y tendremos también actividades para mayores; eso sí, no dejamos de reclamar un aparcamiento, porque el estacionamiento se está convirtiendo en un gran problema. Renovarán también el parque, prevén instalar un parque canino: no pedimos inversiones millonarias, queremos realidades".

A su lado, su homólogo de Jardín de Cantos, Sergio Sanzo, destaca: "Por primera vez tenemos un plan, una estrategia para el barrio". Y lo celebró después de desbloquear la situación de los terrenos de la Sareb que permitirán habilitar nuevas viviendas para jóvenes. Sanzo se refiere además a las reformas de parques infantiles y la construcción de una acera nueva para comunicar con la plaza Arija y resalta: "Esta va a ser la zona de crecimiento de Avilés y prevemos duplicar la población del barrio en un tiempo y, por lo tanto, necesitamos un proyecto de colegio público para esta zona".

En Llaranes, también ven con buenos ojos los proyectos del plan de barrios como la limpieza del río y otro proyecto a medio plazo para cubrir la cancha deportiva del parque La Toba "para poder organizar actividades". Pili Navarro, la presidenta vecinal del barrio, considera además que se han quedado fuera algunos proyectos como las barreras antirruido de la autopista. "Es un plan abierto hasta 2031 y está sujeto a propuestas y, por ejemplo, en un barrio como Llaranes son interesantes las ayudas al cambio de ventanas", remata Navarro.

En las próximas semanas, el gobierno visitará más barrios para seguir detallando su millonario plan de propuestas que incluyen algunas ya realizadas, otras en ejecución, otras para este año y el próximo y otras más, hasta 2031.