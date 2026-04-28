Favila recibe el premio "Chistera" de la tertulia "La Gabardina": "Es un galardón que me toca la fibra"

"Es uno de los artistas más importantes de España, pero también una bellísima persona, un fenómeno". La tertulia "La Gabardina" galardonó con su "Chistera" a uno de sus miembros más destacados: Amado Balbino Francisco Favila González Hevia, más conocido por su cuarto nombre, Favila. Arsenio "Tito" Fernández, vicepresidente del grupo, explica que este 2026 era el momento idóneo para entregarle el galardón del grupo: "Cualquier reconocimiento se queda corto para su trayectoria".

Fernández reconocía ayer que el nombre de Favila se empezó a barajar hace meses. "Para reconocer su habilidad y su disposición para colaborar con todo el mundo", afirmaron Fernández y Carlos Guardado, otro los integrantes de la gastronómica tertulia, que destacaron también que con este reconocimiento pretenden "poner en valor su obra": esa que "será mucho más famosa el día que deje de existir".

Entre tanto agasajo, Favila se caló la chistera con el mayor de los honores. "Me toca la fibra, por venir de mi propia tertulia", afirma el artista, que define a "La gabardina" como "un espacio íntimo, cargado de humor y con una filosofía de vida envidiable": "Soy uno más de los 16 miembros que se reúnen para compartir buenos momentos y valorar el trabajo mutuo".

Favila posando junto al diploma, el cuadro y con la "Chistera" puesta. / Luisma Murias / LNE

El lugar elegido para rendir homenaje al polifacético artista avilesino fue el restaurante Piemonte, en Carcedo, Soto del Barco, donde los asistentes degustaron patatas rellenas. Fernández En el acto, Fernández aprovechó su discurso para repasar con humor y admiración la figura de Favila, recordando sus orígenes y su carácter generoso: "Siempre dispuesto a ayudar en todo y a todos sin pedir nada a cambio, destacando especialmente su talento artístico y su capacidad casi mágica para crear en muy poco tiempo". Destacó también su personalidad única y "ese punto de genio que también lo define", subrayando que, pese a todo lo dicho, el reconocimiento se queda corto: “Colaborador necesario, imprescindible y gratuito para todo lo que le demanden y un poquitín más”, dedicó Fernández. Además de la icónica chistera del premio, que curiosamente fue diseñada por el propio Favila, sus compañeros le obsequiaron con un diploma que incluía varios guiños a su persona, como una mosca (por ser moscón) o una paleta de pintura. Como último detalle, uno de sus compañeros, Cabovidio, ex policía y "pintor de brocha gorda", le entregó un lienzo con motivos geométricos.

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"Soy fundador de la tertulia y este galardón significa algo más", concluyó Favila.