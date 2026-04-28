Saint-Gobain y Fertiberia se quedan fuera de los fondos de descarbonización

Saint-Gobain y Fertiberia se quedan fuera de las ayudas del PERTE a la descarbonización. La comisión de evaluación de estas millonarias subvenciones para impulsar proyectos que ayuden a reducir las emisiones a la atmósfera decidió excluir los proyectos que las compañías de la comarca avilesina presentaron a la concurrencia: la descarbonización de la planta corverana de Fertiberia, por un lado, y la electrificación del horno de fusión de vidrio flotado en la planta de Saint-Gobain Cristalería en La Maruca, en Avilés.

Los fondos PERTE son instrumento de colaboración público privada: por un lado está el Ministerio de Industria y, por otro, las compañías solicitantes. El objetivo es impulsar iniciativas que contribuyan a la transformación de la economía española. Esto es lo que dice el Gobierno de España en su página web.

Para acceder a estas ayudas –el dinero llega, en primera instancia de Bruselas, pero es el Ministerio el que lo reparte– las bases exigen: que se prueba actividad industrial efectiva durante al menos 3 años previos (con presentación de cuentas incluido). Teniendo en cuenta esto, lo que hace la administración es evaluar que el proyecto está bien definido, que las inversiones están técnicamente descritas y que existe coherencia entre inversión y reducción de emisiones. Porque, a fin de cuentas, lo que quiere la Unión Europea es ayudar a transformar los modos en que se había estado fabricando industrialmente hasta el momento (el horno de vidrio flotado hasta ahora funciona con gas y pasaría a poder hacerlo con electricidad).

Lo que ha hecho el Ministerio en los dos casos –dos de las grandes industrias de la comarca– es desestimar sus respectivos proyectos. En ambos caso, señala que la razón es el incumplimiento del criterio "a)" relativo a la elegibilidad de la entidad solicitante.

Este criterio se refiere, en el caso de Saint-Gobain Cristalería, a la falta de "Efecto Incentivador". O sea, que la ayuda del PERTE no es imprescindible para el desarrollo del proyecto.

Es decir, Saint-Gobain quiere hacer un horno de vidrio flotado. Para llevar a cabo este proyecto se presentó a las ayudas de los PERTE de descarbonización (el del Ministerio) y ahora ha sido rechazado, pero no porque la compañía esté atravesando dificultades, todo lo contrario. LA NUEVA ESPAÑA desveló a finales de marzo que la Unión Europea, por medio de los "Innovation Fund", había preconcedido una ayuda para financiar el 60% del futuro horno-float proyectado para Avilés.

Esta disposición de la UE se conoció en marzo (fue una repesca de una resolución de otoño de 2025 y en la que Saint-Gobain había caído). Lo que ha sucedido ahora con los PERTE es como le fue concedida la ayuda de los "Innovation Fund" no puede tener la de los PERTE: la Unión Europa no subvenciona los mismos proyectos. Aquí está, entonces, la falta de "efecto incentivador": esta ayuda no va animar a la compañía a hacer el horno porque ya tiene otra ayuda para hacer lo mismo y, además, según ha sabido este periódico, esta segunda ayuda la iba a completar con fondos del propio grupo. Y los números son claros: la UE concede el 60 por ciento del coste del horno. El resto, el 40 por ciento, lo paga Saint-Gobain.

Fertiberia

Lo que sucede en Fertiberia es que la compañía ya tenía concedida una ayuda de otra edición anterior del PERTE, que subvencionaba el 30% del proyecto de descarbonización de la planta de Trasona. El rechazo de ambos proyectos es preliminar.

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Como consecuencia de todo esto, los sindicatos encienden las alarmas porque consideran que la falta "de interlocución del Gobierno regional con el de España hace que se caigan ayudas como estas: cruciales para la comarca de Avilés", señaló ayer a este periódico José Luis Alperi, el secretario del SOMA-FITAG-UGT.