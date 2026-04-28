El sindicato Suatea urge la reparación urgente del histórico IES Cristo del Socorro de Luanco

El sindicato de enseñanza Suatea urge la reparación del patio del edificio histórico del IES Cristo del Socorro de Luanco, catalogado como Bien de Interés Cultural. Según avanzan desde la central, las obras ya han salido a licitación pública pero continúan pendientes de los permisos necesarios por parte del servicio Patrimonio. "Esta situación está provocando problemas graves como filtraciones y goteras, hasta el punto de que llueve en el interior del edificio, afectando directamente al normal desarrollo de la actividad educativa", señalan fuentes del sindicato tras una visita al centro público luanquín en compañía del servicio de prevención de riesgos laborales del Principado.

Suatea destacan además que existen otras actuaciones "ineludibles" como la reparación del armazón del tejado del gimnasio, cuya estructura presenta daños importantes y "requiere una intervención urgente". "A ello se suma la falta de limpiaojos de emergencia en los laboratorios, una demanda trasladada por el propio alumnado, que trabaja con productos potencialmente tóxicos y peligrosos en materias como Química o Biología, así como la carencia de los EPIs necesarios para garantizar su seguridad. Asimismo, el aula de tecnología precisa de un almacén cerrado para la custodia segura de herramientas y de actuaciones que eviten riesgos de inundación", manifestaron desde el sindicato, que aprovechó para denunciar que "mientras año tras año aumenta el dinero a la enseñaza concertada, los centros públicos siguen abandonados". "Este año la partida aumentó 3,8 millones de euros y en los últimos cinco años la subida es del 20%", advirtieron desde Suatea.

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El sindicato instó además a la consejería de Educación a adoptar medidas urgentes para dar respuesta a las deficiencias que llevan tiempo sin soluciones. Suatea ha elaborado un mapa interactivo de incidencias en infraestructuras educativas y anima al profesorado y a los equipos directivos asturianos a registrar todos los desperfectos detectados para así visibilizar la situación de los centros educativos y "presionar para que se acometan de una vez por todas estas actuaciones imprescindibles".