Amago de crisis en el gobierno de Avilés: IU pide impulsar la empresa pública y el PSOE defiende la gestión realizada asegurando que "los procesos administrativos marcan los tiempos"

Izquierda Unida de Avilés ha mostrado su preocupación por la falta de avances efectivos en el cumplimiento de uno de los compromisos "determinantes" para la conformación del gobierno de coalición progresista en 2023. Se trata del impulso de la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares como herramienta para asumir de forma directa servicios actualmente externalizados.

La formación exige al PSOE activar "de manera inmediata los mecanismos necesarios para agilizar la ampliación de cometidos y de actividad de la Empresa de Servicios Auxiliares". Asimismo, piden la presentación de un nuevo cronograma para su desarrollo, esta vez vinculante, que tenga por objetivo "disipar nuestras dudas sobre su voluntad de ejecutar el acuerdo suscrito", pues se trata de "un compromiso al que no vamos a renunciar y de cuyo cumplimiento depende tanto la estabilidad del actual gobierno de coalición, como cualquier posible colaboración futura de la izquierda avilesina".

Según advierten, tras tres años desde la firma del acuerdo, "seguimos en el punto de partida tras incumplirse el calendario acordado para el desarrollo efectivo de la empresa pública". Además, aseguran estar en una situación sin avances concretos: "El proceso administrativo está estancado como consecuencia de una tramitación negligente que nunca se traduce en actuaciones reales".

La respuesta del PSOE

El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Campa, ha rechazado estas acusaciones: "Cuando tienes un proyecto hasta que lo desarrollas, los procesos siempre son más largos y conseguir el 100% de los objetivos es una quimera". Campa afirma estar cumpliendo el acuerdo, pues en relación con la Empresa de Servicios Auxiliares, aseguró que ya se han dado pasos, como la creación de una comisión para la reforma de sus estatutos y la elaboración de una memoria técnica, cuya presentación está prevista en las próximas semanas. No obstante, matizó que "los tiempos no los marcamos nosotros, los marca la administración".

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Asimismo, afirma haber avanzado "o tenemos en marcha cuestiones importantes como el refuerzo de las brigadas municipales y el aumento presupuestario autonómico para el Conservatorio Julián Orbón", entre otras cosas. El edil socialista apeló a la unidad de las fuerzas progresistas frente al avance de la derecha y se mostró convencido de que el gobierno seguirá logrando "grandes avances" en el último año de mandato.