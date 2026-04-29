Amago de crisis en el gobierno de Avilés: IU pide impulsar la empresa pública y el PSOE defiende la gestión realizada asegurando que "los procesos administrativos marcan los tiempos"
Tras tres años de acuerdo, Izquierda Unida denuncia que el proceso administrativo para la empresa pública está estancado "como consecuencia de una tramitación negligente que nunca se traduce en actuaciones reales"
M. O.
Izquierda Unida de Avilés ha mostrado su preocupación por la falta de avances efectivos en el cumplimiento de uno de los compromisos "determinantes" para la conformación del gobierno de coalición progresista en 2023. Se trata del impulso de la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares como herramienta para asumir de forma directa servicios actualmente externalizados.
La formación exige al PSOE activar "de manera inmediata los mecanismos necesarios para agilizar la ampliación de cometidos y de actividad de la Empresa de Servicios Auxiliares". Asimismo, piden la presentación de un nuevo cronograma para su desarrollo, esta vez vinculante, que tenga por objetivo "disipar nuestras dudas sobre su voluntad de ejecutar el acuerdo suscrito", pues se trata de "un compromiso al que no vamos a renunciar y de cuyo cumplimiento depende tanto la estabilidad del actual gobierno de coalición, como cualquier posible colaboración futura de la izquierda avilesina".
Según advierten, tras tres años desde la firma del acuerdo, "seguimos en el punto de partida tras incumplirse el calendario acordado para el desarrollo efectivo de la empresa pública". Además, aseguran estar en una situación sin avances concretos: "El proceso administrativo está estancado como consecuencia de una tramitación negligente que nunca se traduce en actuaciones reales".
La respuesta del PSOE
El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Campa, ha rechazado estas acusaciones: "Cuando tienes un proyecto hasta que lo desarrollas, los procesos siempre son más largos y conseguir el 100% de los objetivos es una quimera". Campa afirma estar cumpliendo el acuerdo, pues en relación con la Empresa de Servicios Auxiliares, aseguró que ya se han dado pasos, como la creación de una comisión para la reforma de sus estatutos y la elaboración de una memoria técnica, cuya presentación está prevista en las próximas semanas. No obstante, matizó que "los tiempos no los marcamos nosotros, los marca la administración".
Asimismo, afirma haber avanzado "o tenemos en marcha cuestiones importantes como el refuerzo de las brigadas municipales y el aumento presupuestario autonómico para el Conservatorio Julián Orbón", entre otras cosas. El edil socialista apeló a la unidad de las fuerzas progresistas frente al avance de la derecha y se mostró convencido de que el gobierno seguirá logrando "grandes avances" en el último año de mandato.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- El exfutbolista de Sporting, Racing, Avilés y Marino que cambia el balón por el uniforme de policía portuario
- La Universidad Nebrija ofrece habitaciones en pisos compartidos en Avilés y estos son los precios
- “No es que no hablara: es que no me miraba”: el diagnóstico de autismo que trajo alivio a una madre, que además es abogada y política en Asturias
- Cambios en la movilidad de Avilés: nuevas tarifas en la zona azul y aprobación de la zona de bajas emisiones
- Rechazo de vecinos y comerciantes a la zona de bajas emisiones y a la subida de precios de la zona azul en Avilés: 'Nos obligan a trasladarnos; van a acabar con las tiendas
- Luanco rechaza la implantación de la zona azul 'porque nos cobran por todo' y pide medidas contra los 'coches llámpara
- La novedosa propuesta musical que acogerá La Arena en mayo: artistas emergentes por todo el pueblo