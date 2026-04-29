Avilés abre la convocatoria de subvenciones a asociaciones que organicen festejos: requisitos, plazos y cantidades a obtener

La Concejalía de Festejos abre una nueva convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades organizadoras de las fiestas de los barrios y parroquias de Avilés durante todo el año 2026. Desde mañana jueves 30 de abril podrán presentar solicitudes durante un plazo de un mes, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica municipal.

Cada entidad solicitante podrá obtener como máximo una subvención de 2.800 euros. Solamente podrán presentar un único proyecto objeto de esta subvención. En caso de organizar más de una celebración anual, la entidad solicitante habrá de seleccionar cuál de ellas es la que presenta como proyecto subvencionable. En total la convocatoria cuenta con una partida presupuestaria de 20.000 euros.

Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos referidos a actividades festivas tales como:

Celebraciones tradicionales en las que tenga especial importancia la salvaguarda de elementos culturales e identitarios del municipio

Fiestas patronales de las parroquias municipales

Fiestas mayores (tales como fiestas de convivencia, de barrio, etc.)

Los objetivos de los proyectos susceptibles de subvención serán necesariamente algunos de los que se citan a continuación:

Potenciar diferentes sectores implicados en las actividades festivas, en diferentes barrios y espacios del municipio.

lmplicar en las dinámicas festivas de la ciudad de Avilés a entidades organizadas, que forman parte del tejido asociativo municipal.

Contribuir a fomentar la oferta festiva avilesina, descentralizándola del centro de la ciudad y expandiéndola por todo el municipio.

Fomentar el desarrollo lúdico como un recurso turístico mas de Avilés.

Los proyectos no deberán suponer una duplicación de actividades o servicios que realiza el propio Ayuntamiento u otras administraciones publicas en el territorio, pudiendo, en todo caso, complementarlos.

A la hora de puntuar los proyectos presentados se tendrán en cuenta el importe del presupuesto, el porcentaje de financiación con medios propios, la concreción y precisión del proyecto en relación con los objetivos fijados en la convocatoria, el incremento de la oferta festiva, y el interés y numero de las actividades programadas y su complementariedad con otras actuaciones.

Requisitos como entidad

Podrán ser beneficiarias de esta ayuda, las asociaciones vecinales, o demás entidades sin animo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:

Que desarrollen su actividad en el término municipal de Avilés

Que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas

Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas, locales y de la seguridad social.

Acompañar a la solicitud de la documentación que se detalla en las bases de la convocatoria.

Disponer de estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución de las proyectos y/o actividades propuestos

Que el proyecto se adecue al objeto de la convocatoria

Haber justificado debidamente las gastos correspondientes a las subvenciones, exigibles y vencidas, concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Avilés.

Las bases íntegras se pueden consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/900645

En la convocatoria del año pasado las entidades que recibieron subvención fueron:

A.VV La Xunta de La Carriona

2.800,00 €

24.5

2.700,00 €

Asociación Sociocultural ComVer

2.800,00 €

25

2.800,00 €

A.VV La Atalaya de Xagó

2.800,00 €

9

1.500,00 €

Comisión de Festejos de Llaranes

2.800,00 €

18

2.500,00 €

A.VV. Pedro Menéndez

2.800,00 €

19

2.500,00 €

Asociación Cultural Sabia Nueva Distrito 33

2.800,00 €

19.5

2.500,00 €

Asociación Cultural Sardina Arenque de Llaranes

2.700,00 €

7

1.500,00 €

Asociación de Vecinos Santa Bárbara

2.800,00 €

8

1.500,00 €

Asociación de Vecinos La Magdalena-El Polígono- La Grandiella

2.500,00 €

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2.800,00 €