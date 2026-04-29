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Avilés, cuna de estrenos: el Palacio Valdés adelanta el teatro que luego llega a Madrid

El periodista de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández pone en valor la apuesta cultural de la ciudad, que convierte al Palacio Valdés en referente de los lanzamientos teatrales

El periodista y crítico teatral Saúl Fernández junto al vicepresidente de la asociación Amiganza, Constantino Álvarez, durante la conferencia en el salón de actos del centro de mayores de Las Meanas.

El periodista y crítico teatral Saúl Fernández junto al vicepresidente de la asociación Amiganza, Constantino Álvarez, durante la conferencia en el salón de actos del centro de mayores de Las Meanas. / Luisma Murias / LNE

Marta Ortiz

"Si hoy estuviéramos en Madrid y quisiéramos ir al teatro, podríamos asistir a cuatro obras que los madrileños verán por primera vez pero que ya se estrenaron en Avilés". El periodista y crítico teatral de LA NUEVA ESPAÑA, Saúl Fernández, explicó en una charla de la asociación Amiganza en el centro de mayores de Las Meanas la importancia del teatro Palacio Valdés.

Y es que si un teatro como el Palacio Valdés perteneciendo a la tercera ciudad de Asturias "es porque nosotros lo decidimos, somos el público que va a ver sus obras, y porque los responsables políticos que han habido en Avilés en los últimos 36 años han apostado por ello", asegura Fernández. La cosa es que los teatros tienen la responsabilidad de producir obras de teatro: "Siendo un pueblo tan pequeño como el nuestro y teniendo unos presupuestos acordes a la ciudad, eso no era una posibilidad". Por eso, el Palacio Valdés decidió "moverse hacia los estrenos nacionales".

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La villa del Adelantado siempre ha tenido un gran compromiso con el teatro: "Sobre todo a partir de 1992, cuando el Palacio Valdés reabrió sus puertas". Ahora, cuando las compañías que viajan desde Madrid hasta Asturias vienen "de trabajar una sala insípida y con la necesidad de darle forma al teatro, jugar con los espectadores y las butacas". Y lo mejor de todo es que "todo eso está en Avilés", asegura Fernández.

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