Cruz Roja acerca la realidad de muchas personas mayores en Avilés con un proyecto de inclusión dirigido a los empleados de los supermercados Familia: "Hacer la compra se hace un mundo"

"Hay cosas que te imaginas que pueden ser más difíciles para las personas mayores o con alguna patología física, pero si no lo vives no lo entiendes al cien por cien". Las empleadas del supermercado Familia ubicado en la avenida de Lugo en Avilés pudieron ponerse en la piel de aquellos clientes que acuden habitualmente a su tienda a hacer la compra con todas las dificultades que la vejez o las enfermedades conllevan. Cruz Roja está llevando a 14 establecimientos de Vegalsa-Eroski un proyecto de sensibilización para la inclusión de personas mayores con el objetivo de "luchar contra el edadismo e impulsar el apoyo y acompañamiento a las personas mayores que lo necesitan", cuenta la responsable de proyectos de la Unidad de Innovación de Cruz Roja en Galicia, Trini de Lorenzo.

Lorena Diego fue una de las empleadas del supermercado Familia que se vistió con el traje adaptado. Durante media hora, la mujer tenía cataratas y sufría de hemiparesia como consecuencia de un ictus, más allá de la pérdida de movilidad que va de la mano con su envejecimiento. En su mano buena una lista de la compra, que no era capaz de leer, y por delante, el reto que supone hacer la compra en su situación.

Apenas podía ver los carteles de oferta y fue incapaz de agacharse para coger el detergente que estaba en la balda a la altura del suelo en una de las estanterías del supermercado: "Te pones el traje y te das cuenta de la limitación que tienes para agacharte a coger cualquier cosa". La tarea más sencilla, como puede ser sacar un turno se convierte en algo muy complicado: "Algo que haces habitualmente en cuestión de minutos, a una persona que esté así de verdad se le hace un mundo".

La empleada del supermercado Familia, Lorena Diego, con el traje adaptado y la responsable de proyectos de la Unidad de Innovación de Cruz Roja en Galicia, Trini de Diego, pasando por caja. / Luisma Murias / LNE

Gracias a esta iniciativa, los empleados de los supermercados son conscientes de que "muchas personas no preguntan por molestar, sino que realmente no ven, no oyen o no es capaz de llegar a coger el producto que necesita de la parte de arriba de la estantería", apunta Lorena Diego. Y aunque la poca movilidad en sus extremidades le resultaba cansado, lo más complicado lo encontró en la pérdida de vista: "En un supermercado es necesario para todo, desde ver los precios hasta las fechas de caducidad".

El proyecto de sensibilización comenzó tras un estudio impulsado por la Cátedra Cruz Roja - Universidad Santiago de Compostela que valoró la experiencia de compra de las personas de 60 y más años, la atención que se realiza desde los supermercados de proximidad y la accesibilidad de los mismos. Se demostró que este colectivo valoraba mucho la atención personalizada en el proceso de compra, el acompañamiento y el apoyo en caja.

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Trini de Lorenzo destaca que hacer la compra se puede convertir en un verdadero desafío: "Llegas al supermercado con todas esas patologías después de caminar bajo la lluvia con mucho viento con el paraguas, la bolsa y el bastón. Puede ser una experiencia realmente agotadora para coger solo café, unos yogures y alguna fruta". La gente puede pasar "un largo tiempo dentro del establecimiento y puede generar un estrés importante", apunta.