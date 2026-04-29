La derecha acusa al Gobierno de "mala gestión" y "poca defensa de los intereses de Asturias" por quedar excluidos de los fondos de descarbonización Saint-Gobain y Fertiberia

La exclusión de Saint-Gobain y Fertiberia de los fondos para la descarbonización del Ministerio de Industria ha provocado una tormenta política, sobre todo, en la bancada de la derecha, crítica con la gestión de los gobiernos socialistas. Pese a que aún no es definitiva esa suspensión de las ayudas europeas, "los gobiernos socialistas no han estado a la altura". Eso lo expresa la concejala avilesina y diputada nacional del PP, Esther Llamazares, que entiende que el hecho de ambas firmas se queden fuera de esos fondos "no es un problema de Bruselas sino un problema de mala gestión, despreocupación y de absoluta irresponsabilidad". Fertiberia, que tiene una planta en Trasona, ha presentado alegaciones ante su exclusión de ayudas derivadas de los denominados PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) y lo ha hecho así porque el pasado año había conseguido las ayudas europeas que en 2026 han sido rechazadas.

"El Gobierno del Principado no puede limitarse a esperar alegaciones; tiene que defender con firmeza estos proyectos ante Madrid y Bruselas. Asturias no puede seguir perdiendo oportunidades industriales clave”, sostiene Adrián Pumares, portavoz de Foro, que remarca que "lo preocupante es que proyectos que el año pasado podían recibir estas ayudas ahora queden fuera". Eso demuestra, continúa, "una falta de planificación y poca defensa de los intereses de Asturias por parte de los Gobiernos" porque "la descarbonización no puede servir para poner más obstáculos a la industria, sino para garantizar su continuidad".

Desde el grupo parlamentario de Vox dejaron en manos de su portavoz en Avilés, Arancha Martínez Riola, lamentó que "una vez más las fallidas políticas en materia energética, la exigencia de descarbonización sin estrategias viables y en materia de emisiones de dióxido de carbono de la Unión Europea y del Gobierno de España comprometen el futuro y la viabilidad de las grandes empresas asturianas". "A lo largo de estos meses hemos tenido que escuchar cómo a los socialistas se les llenaba la boca ofreciendo ayudas PERTE y subvenciones europeas a la innovación a sabiendas de que ambas son incompatibles entre sí", señaló la portavoz de Vox, que no dudó en afirmar: "Si la continuidad de Fertiberia y Saint-Gobain peligran no será por su modelo productivo, si no por el escenario de incertidumbre y constantes trabas y exigencias medioambientales de los políticos", abundó la edil.

Delia Campomanes, diputada de IU en la Junta General del Principado, destaca que la suspensión "todavía puede ser revertida": "Entendemos que todas las partes tienen que trabajar coordinadas para lograr que esas ayudas finalmente lleguen". La diputada de la coalición remarca que los planes de descarbonización han de ser una apuesta estratégica que, además en el caso de las dos firmas afectadas de la comarca avilesina "deben ser entendidas como piezas indispensables en el entramado industrial y económico de la comarca de Avilés y de Asturias". Por ello, IU confía en revisar la decisión de la suspensión e intentar subsanar la situación para que las aguas vuelvan a su cauce.

La diputada de Somos del grupo mixto en el Principado, Covadonga Tomé, responsabilizó a las propias compañías de esta situación y les pidió que adquieran compromisos reales y vinculantes con el empleo y el territorio "antes de recibir ninguna ayuda pública". "Las multinacionales no pueden convertir cada convocatoria de subvenciones en una amenaza de deslocalización. La falta de fondos PERTE no es excusa para abandonar un territorio al que deben parte de su desarrollo, lo que hace falta es un fondo industrial territorial que termine con los cheques en blanco a cambio de promesas", enfatizó Tomé.

Esther Llamazares, por su parte, advirtió que su grupo municipal en Avilés defendió la pasada semana una moción plenaria "para evitar lo que ha ocurrido". En esa petición, indicó la portavoz popular, advertía de la necesidad de coordinar las ayudas públicas de acuerdo a la normativa europea. "Y el PSOE como de costumbre, fuera de juego y votó en contra, pero la realidad es tozuda y vuelve a dejarles en evidencia" porque Saint-Gobain y Fertiberia se quedan fuera de los fondos de descarbonización. Llamazares sostiene que el hecho de que no se garantizaran las subvenciones a estas compañías se debe a "que no se ha hecho el trabajo previo y es que no es un error técnico menor, son planes industriales estratégicos para Avilés, de empleo y futuro". Y agregó: "El PSOE dijo que estaba todo resuelto y no lo estaba, cuando se trata del futuro industrial de una ciudad, no se puede actuar ni con improvisación ni con propaganda", remató la portavoz popular y diputada nacional, quien recordó además la presentación de una proposición no de ley en el Congreso con vistas a garantizar la viabilidad de la inversión industrial y el mantenimiento del empleo en la planta avilesina de Saint-Gobain.