Un espectacular mero de 65 kilos, a la venta en una conocida pescadería de Avilés: "Nunca había visto una cosa así"

"Espectacular". "Nunca había visto una cosa así". En la Pescadería Juanín, en la plaza de abastos de Avilés, había una larga cola esta mañana. Y no -o no solo- para comprar. El revuelo que había frente a este mostrador tenía una clara explicación: un espectacular mero de 65 kilos con el que todo el mundo quería fotografiarse. "Vamos a cobrar por foto", bromeaba desde el otro lado del mostrador Juan Ferrero, propietario del negocio.

El mero en cuestión fue pescado en aguas del Atlántico. Más concretamente en la zona de Canarias. "Allí sí es más habitual encontrar ejemplares de este tamaño", asegura Ferrero, que no es la primera vez que ha tenido en su mostrador meros espectaculares, pero nunca de este calibre. Ahora, la intención del pescadero es limpiar el pez, que tendrá una merma "de entre 15 y 20 kilos", y filetearlo para venderlo en su puesto de la plaza a partir de este jueves. "Lleva mucho trabajo. Tengo que hacerlo por la mañana, con el mostrador vacío, porque necesito espacio. Piensa que estas aletas, por ejemplo, no las corta una tijera", detalla.

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Y mientras Ferrero explica todo esto, sigue la cola para fotografiarse con el mero. "Ye tan grande como una persona", "mete miedo", "¿de dónde trajeron esto?", van preguntando al pescadero que tiene frente a su mostrador un mero que casi parece un cordero.