Fertiberia alegará contra su exclusión de los fondos de descarbonización del Ministerio de Industria

La exclusión de Fertiberia de la concesión de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización, tal y como adelantó este martes LA NUEVA ESPAÑA, ha causado “sorpresa”. Y ha sido así porque el proyecto de descarbonización para la planta de Trasona (Corvera) que el año pasado había conseguido las ayudas europeas es el mismo que el de este año. O sea, lo que valió hace doce meses, ahora, sin embargo, no. Este periódico ha sabido, en todo caso, que la multinacional tiene previsto presentar las alegaciones pertinentes a la resolución del Ministerio de Industria, que también dejó fuera el proyecto del nuevo horno de Saint-Gobain para la factoría de La Maruca.

Según ha podido saber este diario, en la última edición de los PERTE de descarbonización, la planta de fertilizantes de la corporación Fertiberia obtuvo 52 millones de euros destinados a eliminar las emisiones de carbono a la atmósfera. Sin embargo, la multinacional tuvo que renunciar al proyecto porque no contaba con el tiempo necesario para llevar a cabo la obra: precisaban 32 meses y, en virtud de las bases pasadas, ese período se quedaba en sólo 16.

La solución a esta falta de tiempo de trabajo efectivo, consideró la empresa, fue volver a presentar el mismo proyecto -el que había contado con el plácet de los evaluadores del Ministerio en 2024-. Si había valido a la primera y nada había cambiado, en puridad debería de valer a la segunda, pensaron.

Ahí vino la “sorpresa”: los evaluadores decidieron el pasado día 9 de abril que el proyecto de Fertiberia tenía que ser rechazado de manera eventual por falta de "Efecto Incentivador”. Esta falta de “efecto incentivador” -un término que, grosso modo, significa que la administración no puede financiar lo que no se quiere llevar a cabo, según fuentes consultadas- es el que la compañía de fertilizantes tiene que analizar de manera inmediata.

Saint-Gobain

Lo que sucedió con Saint-Gobain es bien distinto. Tal y como adelantó este periódico, la multinacional francesa presentó su proyecto de nuevo horno de vidrio flotado a dos línesa de ayudas: el PERTE de descarbonización (del Ministerio) y los "Innovation Fund", de la Comisión Europea. Estas últimas, que permiten sufragar el 60% de la nueva infraestructura, le fueron concedidas el pasado marzo. Ahora falta que la compañía las acepte. La Unión Europea no financia el mismo proyecto dos veces, y por eso la ha excluido en esta convocatoria de los PERTE. Aquí está, pues, el mismo criterio de rechazo que en Fertiberia: la falta de "efecto incentivador". El PERTE no va animar a la compañía a hacer el horno porque ya tiene otra ayuda para hacer lo mismo.

Avilés

El concejal de Desarrollo de Ciudad de Avilés, el socialista Manuel Campa, explicó que los descartes oficiales de Saint-Gobain y Fertiberia se dan cuando ambas empresas tenían “concedida financiación previa”. Respecto de la multinacional francesa, Campa señaló: “Las tres condiciones que ponía Saint-Gobain están cubiertas; disponen de financiación, se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores y ha desarrollado un proyecto piloto que demuestra la viabilidad del horno híbrido. Por tanto, el descarte de los PERTE no modifica esos requisitos necesarios para que la empresa tome una decisión que, confiamos en que sea rápida y positiva”.

El Principado de Asturias, por su parte, anima a Fertiberia a que dé el paso adelante en este punto con el fin de encontrar la solución adecuada al problema de aparecer en la lista de las empresas rechazadas por las ayudas europeas.

Se da la circunstancia de que ambos proyectos -el de Saint-Gobain y el Fertiberia- son cruciales para el desarrollo industrial de la comarca de Avilés: el horno de vidrio flotado promete un par de décadas de trabajo y la descarbonización de la planta de Trasona, años de producción de nuevos fertilizantes.

Con todo esto, de la consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias sale “solo” preocupación, porque estos descartes tienen una relativa “fácil” solución. En el caso de Saint-Gobain, señalaron fuentes oficiales, “la explicación es que las ayudas de los PERTE y la de los ‘Innovation Fund’ son incompatibles, es decir, la Unión Europea no puede financiar dos veces el mismo proyecto”.

La multinacional Saint-Gobain ya es beneficiaria de las ayudas que proceden directamente de la Comisión Europea -y cuando finalmente las acepte, circunstancia que todavía se ha producido- la empresa con fábrica en La Maruca contará con más de un 60 por ciento de capital público para financiar el montaje de un nuevo horno para fabricar vidrio flotado.

Según señalan las bases de la los “Innovation Fund”, la empresa Saint-Gobain tiene que presentar un “Acuerdo de Subvención” (“Grant Agreement”) en la CINEA, que son las siglas en inglés de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente, el organismo que ha concedido el 60 por ciento del presupuesto del presupuesto de la obra.

Estas mismas fuentes oficiales apuntan que “el descarte de Fertiberia fue por muy poco”. Y entre eso y que está abierto el período de alegaciones, el Gobierno del Principado de Asturias confía en que la empresa de fertilizantes podrá “finalmente” acceder a las ayudas públicas europeas a las que se ha presentado en dos ocasiones. “Lo que queremos decir a las empresas es que evalúen las resoluciones y presenten las alegaciones pertinentes”, señalaron las mismas fuentes.

Corvera

Iván Fernández, el alcalde de Corvera, señaló que “Fertiberia sigue apostando por el proyecto de descarbonización y hay argumentos y motivos para defender la inversión”. Y explicó: “La posible ayuda no es una ayuda a la empresa sin más, sino que es lo que garantizaría la actividad de la misma y el mantenimiento del empleo". Por tanto, “con toda la cautela y prudencia y también con toda la firmeza” el Ayuntamiento corverano “trabaja para revertir esta primera decisión que no es definitiva”.

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