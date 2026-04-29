La Fundación Hospital de Avilés estrena jardín terapéutico: "Parece que estés en un hotel"

"Vino mi madre de visita y me dijo: 'Parece que estés en un hotel'. Y es verdad, la recuperación así es mucho mejor". A Pilar Quiñones le pusieron una prótesis de cadera el pasado jueves en la Fundación Hospital de Avilés. Este miércoles, la avilesina disfrutaba de la lectura en una de las mesas integradas en el nuevo jardín terapéutico del centro sanitario de Cabruñana. "De verdad que es una maravilla, yo ahora, si el tiempo respeta, solo entro a la habitación para comer y dormir", celebra.

Este nuevo espacio de esparcimiento y recuperación para los pacientes tiene una superficie de 2.400 metros cuadrados, en los que pueden encontrarse zonas verdes, bancos, mesas, un itinerario para caminar y hasta un pequeño estanque. "Aporta un valor añadido a la atención sanitaria que se presta en el hospital; una atención en la que se pone mucho énfasis en el cuidado y la atención personalizada y de cercanía con los pacientes", destacó en el acto de inauguración del jardín el doctor Antonio Molejón Iglesias, director gerente del centro sanitario, quien ensalzó que este nuevo espacio "ayudará a mejorar el bienestar físico, psicológico y social" de los pacientes.

En el acto también estuvo presente la consejera de Salud, Concepción Saavedra. "Tener un entorno que te permite que no estás dentro de cuatro paredes, sino que en tu recuperación pues puedes salir, puedes tomar la luz del sol, puedes tener calor, puedes tener vitamina D... tu recuperación va a ser muchísimo mejor, tanto desde el punto de vista físico, como también desde el punto de vista emocional, porque te permite casi acercarte a tu vida habitual. Y, por otro lado, el hecho de salir también hace que puedan convivir y que puedan hablar y que el tiempo que pasan en el hospital sea un viejo que sea que se haga más corto", reseñó.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, recordó cómo la idea de crear un jardín terapéutico tuvo su germen en una hospitalización de su padre por una fractura de cadera. "Salió todo muy bien, pero salió sin vitamina D, porque la habitación y la rehabilitación estaba en la planta de abajo. Y yo dije: 'Qué pena que no podamos usar este jardín para rehabilitación' y para volver a recuperar el concepto del hospital como el lugar sanador; y luego vino el doctor Molejón y ya le dio el impulso definitivo al plan", destacó la regidora, de un proyecto cuya ejecución se ha prolongado durante tres años: "Es un buen complemento para un hospital del que todo Avilés se siente muy orgullos, porque funciona bien y porque es un gran servicio público".

Un presupuesto de 11 millones de euros

En la mañana de este miércoles se reunió también el Patronato de la Fundación, que aprobó un presupuesto de 11 millones de euros. Se aprobó un Plan de Inversiones de 517.251 euros, de los que 339.143 corresponde al Jardín Terapéutico y cerca de 102.000 euros se destinarán a las unidades de hospitalización en varias partidas entre la que están la adquisición de un ecógrafo, reforma de baños y renovación de habitaciones.

Dentro del convenio con el SESPA, el hospital prevé realizar en este ejercicio 28.064 actuaciones (un incremento del 3,45% respecto a 2025, cuando se realizaron 27.129 asistencias). Los servicios de hospitalización se mantienen en 1.200, mientras que se incrementan las cirugías al pasar de 3.560 a 4.000 este año, con especial incidencia de las cirugías plásticas con 1.700 y oftalmología con 1.300. También aumentarán las pruebas diagnósticas al pasar de 14.798 en 2025 a 15.115 y las consultas, que pasan de 7.571 a 7.750.

La práctica totalidad de los ingresos del Hospital Avilés procede de la actividad propia derivada del convenio con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA): 10.950.936 euros, en prestaciones de servicios de geriatría, cirugía y, en menor medida, consultas y pruebas diagnósticas. Una cifra que sigue la línea de crecimiento del pasado ejercicio, cuando por primera vez se superaron los 10 millones de euros, concretamente, 10.083.982. Por tanto, se contempla un incremento del 8,60 por ciento respecto al año pasado.

En la partida de gastos, en torno a 7 millones de euros corresponden al gasto de personal, que cuenta con una plantilla media de 140 personas. Según explicó el gerente del Hospital Avilés, Antonio Molejón, se ha tenido en cuenta una revisión salarial del 5%, para igualar al Hospital Avilés con el incremento retributivo del SESPA.

Por su parte, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, señaló que no se descarta aumentar los servicios en el convenio anual firmado entre Principado y Fundación. "Estudiaremos todas las posibilidades que tenemos de seguir creciendo. Nuestra prioridad es seguir reduciendo las listas de espera", destacó Saavedra.