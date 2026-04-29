La jira se celebra con deporte, cultura y fiesta junto al embalse de Trasona

El próximo 1 de mayo, el entorno del embalse de Trasona y el Área Recreativa de Overo se convertirán en el epicentro de la actividad cultural, deportiva y festiva con la celebración de la JIRA 2026. Una jornada pensada para todos los públicos que combina tradición, música en directo, actividades infantiles y competiciones deportivas.

La programación arrancará temprano, a las 10:00 horas, con la tradicional regata de piragüismo del 1º de mayo, en las categorías juvenil, senior y veteranos, en modalidades K-2 y C-2. Por la tarde, a las 16:00 horas, tendrá lugar la regata de promoción, también en el embalse, consolidando este deporte como uno de los pilares del evento.

A las 11:00 horas, el público podrá disfrutar de una exhibición de tiro con arco en el campo habilitado para esta actividad, mientras que a mediodía comenzará el Concurso de Creación Artística infantil, una de las propuestas más participativas del programa. Los participantes, divididos en tres categorías de edad (hasta 5 años, de 6 a 9 y de 10 a 12 años), dispondrán de dos horas para desarrollar sus obras tras conocer el tema propuesto por la organización. La entrega de premios se celebrará a las 17:30 horas.

Asistentes a la edición del año pasado / Cedida a LNE

La música y el ambiente festivo tomarán protagonismo desde las 13:00 horas con la sesión vermú a cargo de Argayu, acompañada por un pasacalles de la Banda de Música de Corvera que recorrerá el Área Recreativa de Overo y el Palacio. Ya por la tarde, el escenario acogerá actuaciones para todos los gustos, comenzando con el espectáculo infantil "La Fiesta de los Nenos", protagonizado por Pablo Picallo, seguido de la energía del grupo de street dance Total Freak y la actuación de La Caracola.

Gastronomía, gaitas y regatas son imprescindibles en esta romería que nació en los 60

La animación continuará con pasacalles simultáneos a cargo de la Banda de Gaites de Corvera y la charanga "El Felechu", llenando de música y color distintos puntos del recinto.

Uno de los platos fuertes llegará entre las 16:00 y las 21:00 horas con "El Pantanazu", una rave que reunirá a algunos de los mejores DJs en el espacio de Gabitos, ofreciendo una alternativa más electrónica dentro de la jornada.

El cierre lo pondrá la gran verbena popular en el Área Recreativa de Overo, que se extenderá desde las 18.00 hasta la medianoche. La Orquesta Charleston y varios DJs se alternarán sobre el escenario para mantener el ritmo de la fiesta, combinando música en directo y sesiones que garantizarán el baile hasta el final del día.

Ambiente en el pantano de Trasona en 2025 / Cedida a LNE

En el apartado cultural, el Concurso de Creación Artística infantil, organizado por APYMEC en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Corvera, celebra su XXIX edición. La iniciativa busca fomentar la creatividad entre los más jóvenes, ofreciendo premios en forma de vales de compra y un reconocimiento a todos los participantes. Las obras ganadoras pasarán a formar parte del fondo artístico municipal.

La JIRA 2026 se presenta así como una cita imprescindible en el calendario festivo de Corvera, una jornada que combina deporte, arte y música en un entorno natural privilegiado, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un día completo de convivencia y celebración.