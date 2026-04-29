Primeros auxilios para salvar vidas: formación práctica en el colegio Salesianos Santo Ángel de Avilés y conocimientos "imprescindibles para saber cómo actuar en situaciones de emergencia"

"Estamos en una edad en la que somos como esponjas, lo aprendemos todo, y es muy importante tener conocimientos de primeros auxilios y saber cómo actuar en situaciones de emergencia". Todos los alumnos del colegio Salesianos Santo Ángel de Avilés han participado en distintos talleres para conocer los distintos métodos de asistencia inmediata, "algo que, independientemente de la edad, deberíamos de saber hacer todos. Nunca se sabe si en algún momento de nuestra vida lo vamos a necesitar", cuenta una de las alumnas de 4º de la ESO, Laura Mayo.

El polideportivo del centro avilesino se dividió en diez secciones, cada una de ellas destinada a un taller distinto: "Cómo actuar en caso de emergencia, posiciones laterales de seguridad, vendajes, traslado de heridos, cómo parar hemorragias, RCP o PAS". Su compañera, Aurora Palacio, destaca "la parte de lactantes, porque es algo a lo que me gustaría dedicarme", aunque "me ha gustado aprender de todo un poco".

Para poder impartir estos talleres se acercaron los alumnos del grado superior Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) del instituto Corvera de Asturias. A pesar de que se trata de una actividad que realizan todos los años, Mayo agradece el cambio de este curso: "Nos están enseñando de manera más práctica y, aunque algunas cosas ya las sabíamos, nunca viene mal recordarlas".

Uno de los alumnos del colegio utilizando el Detector de Víctima de Avalancha junto al Guardia Civil David Lima. / Luisma Murias / LNE

Iyán Núñez y Miguel Sánchez son dos de los estudiantes de TSEAS que se encargaron de enseñar a los alumnos de los Salesianos Santo Ángel distintos tipos de vendajes para cada situación: "Primero explicábamos y después les dejamos a ellos hacerlo, para saber si aprendieron a hacerlo bien". Además, defienden los primeros auxilios como algo obligatorio en las escuelas: "Quizá hacer una asignatura es más complicado, pero muchas tutorías se deberían dedicar a enseñar estos métodos de emergencias, pueden salvar vidas".

La jornada de primeros auxilios es un añadido al obligatorio simulacro de emergencias que se debe hacer cada curso en los centros escolares. El profesor de Educación Física y organizador de los talleres, Jorge Miguel Iglesias lo explica: "la Constitución nos dice que no podemos dejar de auxiliar a una persona que está con una necesidad y cuantos más conocimientos tengamos todos, mucho mejor para esa persona y para nosotros". Además, se pone en la piel de aquel que precise ayuda: "Si nos pasa eso, nos gustaría que quien interviniera tuviera un mínimo de conocimiento. Si una ambulancia en una ciudad tarda de media 8 minutos en llegar para atenderte, ese tiempo es imprescindible para poder realizar alguna maniobra necesaria que nos pueda salvar la vida".

A primera hora de la mañana recibieron la visita de la Unidad Canina de Rescate de La Morgal, quienes hicieron una demostración con perros y contaron su labor en la DANA de Valencia o en otros países como Afganistán. Para finalizar la mañana, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Mieres dio una charla al alumnado "enseñando una pequeña parte del material que utilizamos en misión para ejercer nuestra labor", cuenta el agente de la Guardia Civil, Juan José Santar.

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Él fue el encargado de explicar su trabajo junto a sus compañeros David Lima y Steven Alejos, quienes llevaron también a su perro para llevar a cabo un simulacro de rescate: "Se trata de una actividad más interactiva, ya que los niños utilizan nuestro material, como los Detectores de Víctima de Avalancha, en la que demostramos nuestro verdadero trabajo". Esto se debe a que "a veces se nos clasifica como algo negativo o solo somos conocidos por controles en las calles, pero nuestras labores siempre son para ayudar a la gente", afirma.