Saavedra, consejera de Salud, sobre la huelga médica en Asturias: "La mayor parte de las demandas ya están dentro del gran acuerdo firmado con los sindicatos"

La consejería de Salud se mueve más en el ámbito de "un diálogo" o de "una explicación" que en el de una negociación con el Sindicato Médicos del Sespa, convocantes de una semana de huelga (la cuarta en lo que va de año). O, al menos, eso es lo que se desprende de las palabras de la Consejera de Salud. "En Asturias habíamos firmado un gran acuerdo con todas las organizaciones sindicales del servicio de Salud, con todas, y creemos que en ese acuerdo que ya está firmado están recogidas la mayoría de sus peticiones. Explicándolo, ellos van a ver que están ahí reflejadas", expresó este miércoles en Avilés Concepción Saavedra, quien cifró en un 7,3% el seguimiento de los paros en la red sanitaria autonómica.

Pese a ello, Saavedra reconoció ser consciente de que la sanidad asturiana está viviendo un momento de relevo generacional -de hecho Médicos del Sespa está integrado en su mayoría por sanitarios jóvenes- y que las demandas de los profesionales que están llegando al sistema regional son distintas a las que podía haber hace unos años. "Somos sensibles a que ahora mismo hay muchos profesionales, no solo de medicina, también de enfermería, que tienen un planteamiento diferente en cuanto al tiempo y en cuanto a la conciliación. Y sí, estamos de acuerdo en que tenemos que hacer una modificación de ese modelo y de cómo se trabaja en nuestro sistema sanitario público", concedió la consejera, cuyo equipo retomará la próxima semana las conversaciones con Médicos del Sespa.

Sobre la huelga -este miércoles con un seguimiento del 7,3%, "en cifras muy similares a las de toda la semana". Saavedra agradeció "la responsabilidad de los profesionales y la paciencia de los pacientes". "No hubo incidencias y la mayor parte e la población ha tenido atención". Entre las principales demandas de los facultativos se encuentra exigir un recorte en la jornada laboral, la reducción de las guardias y acortar las agendas diarias, entre otros asuntos.

El SIMPA eleva el seguimiento de la huelga

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), que apoya la movilización, pero como parte de algunas de las entidades convocantes a nivel nacional, cifra en un 72% el seguimiento de la huelga. La cifra difiere de la de la administración porque tiene en cuenta solo a los médicos que podían adherirse a ella. El sindicato la sitúa en el 72%, siendo especialmente alto en los principales hospitales: en el HUCA, del 72%; en Cabueñes, del 75%; y en Avilés, del 68%. En Atención Primaria sitúan esta proporción en el 30%. Además, desde la central han agradecido a los pacientes "su proverbial apoyo y consideración con los médicos que los cuidan, que los tratan, sabiendo que esto es, sobre todo, por ellos".

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