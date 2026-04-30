Avilés convierte el arte contemporáneo en una herramienta de inclusión social con un proyecto participativo en la Factoría Cultural

Convertir el arte contemporáneo en una herramienta de inclusión social y visibilizar el papel de las personas con diversidad funcional como protagonistas activos de la creación cultural. Esos son los principales objetivos que tiene la experiencia creativa creada por el Ayuntamiento de Avilés, a través de la Factoría Cultural dentro de la programación del festival multidisciplinar DiversAvilés. El proyecto artístico participativo, que trabaja la experimentación y la creación colectiva, reunirá a 20 alumnos de la fundación Vinjoy y de CAI Villalegre del 5 al 8 de mayo.

Las personas participantes trabajarán en dos líneas creativas: una colectiva en gran formato y otra individual, que dará lugar a un mural modular. El fin es fomentar la expresión artística adaptando los ritmos y necesidades de cada participante, reforzando así el carácter inclusivo del proyecto.

La actividad comenzará el 5 de mayo con una sesión en la Factoría Cultural en la que se realizará una intervención pictórica sobre paneles de gran formato, utilizando dinámicas experimentales con elementos móviles y pintura. Los días 6 y 7, el trabajo se trasladará a los centros participantes, donde se desarrollarán piezas individuales que formarán parte de un mural conjunto. El proyecto culminará el 8 de mayo con la presentación pública del mural colectivo en la Factoría Cultural, junto a una muestra del proceso creativo mediante fotografía y vídeo. Ese mismo día, el programa radiofónico "Diversidad en onda" realizará una cobertura especial con entrevistas a participantes, artistas y autoridades de 11.00 a 13.00 horas.

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Se trata de una propuesta dirigida por los artistas de prestigio internacional: el estadounidense Paul Campbell, formado en Nueva York y Massachusetts, y la artista avilesina Alba Escayo, becada por la Factoría Cultural y con una trayectoria expositiva en Europa y Asia. Asimismo, contará con la participación de la terapeuta ocupacional Susan A. Campbell, especialista en el trabajo con personas con discapacidad en Nueva York.