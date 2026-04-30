Avilés despide a Marcos "el Figu", uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa

Avilés despide este jueves al hostelero Marcos Rodríguez, «el Figu», que estuvo más de dos décadas detrás de la barra del Cliché, en el cogollo de Sabugo y que estaba considerado como uno de los iconos del barrio que siempre ha tenido a gala ser parada obligada de bohemios y de noctámbulos. Hasta el pregonero de las fiestas del Bollo, el influencer Alexsinos le recordaba como un clásico de la villa. "Para mí, Figu es como el primer influencer de Avilés. Estableció el: "¿Qué pasa, figu?", recordaba el creador digital.

Cuando volvió a la memoria de los avilesinos, fue su hermana quien dio a conocer que en los últimos tiempos residía en Cudillero, jubilado y con una enfermedad degenerativa, "pero con la memoria intacta". Su último mes de vida lo pasó en la Fundación Hospital Avilés, rodeado de muestras infinitas de cariño de quienes lo trataron en vida.

A Figu se le puede atribuir la invención de un género hostelero plasmado en sus numerosas manías (como la colocación milimétrica de las sillas de la terraza), sus simpáticas expresiones ("'Mahou' por ahííí...", "tras, tras, tras", "lee el periódico si quieres, ¡eh!") y su peculiar forma de llevar el bar (propios y extraños se asombraban cuando el espigado camarero les dejaba en la mesa el vaso con hielo, el refresco y la botella de licor para que ellos mismos se sirvieran al gusto la copa). El Cliché de "Figu" cerró hace una década pero todavía se le recuerda como uno de los negocios más populares de Sabugo.

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Uno de sus clientes de aquella época rememoraba aquella época dorada de la hostelería avilesina en la que Marcos "el Figu" "no solo servía cafés y cañas, servía cercanía. Tenía ese don raro de hacerte sentir en casa con una frase, una sonrisa o su manera tan suya de estar detrás de la barra. Imposible olvidar algunas de sus expresiones míticas". Las suyas eran frases sencillas que hoy son historia viva de Sabugo. "Era una persona entrañable, cercana, auténtica. De esas que dejan huella sin hacer ruido. De esas que se echan de menos porque formaban parte del barrio, de la rutina y de la vida", abundaban quienes compartieron aquella etapa y que este jueves brindaban por "el Figu", "para siempre en el recuerdo".