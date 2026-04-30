Avilés, epicentro del debate sobre la industria a escala regional y nacional, organizado por el PP: de Asturiana de Zinc, a Arcelor, Química del Nalón y Tess Defence

Energías renovables, situación geopolítica en Europa y en el mundo, coste de la energía… Estos serán algunos de los temas que, el próximo 8 de mayo, se debatirán en las II Jornadas de la Industria, un evento que se celebrará en la Cámara de Comercio de Avilés y que este año luce el lema «El corazón de la industria asturiana». El encuentro, que nace con el objetivo de situar el presente y el futuro del sector industrial en el centro del debate político, económico y territorial, reunirá a representantes de la industria, responsables institucionales, expertos y agentes sociales en un espacio de reflexión y análisis sobre los principales retos a los que se enfrenta la industria en Europa y en España, con especial atención a su impacto en Asturias. «Esta jornada no es solo un foro de análisis, sino una llamada a la acción para defender la industria como pilar esencial de nuestro desarrollo económico, nuestro empleo y nuestra cohesión territorial», afirmó Esther Llamazares, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, al frente de la organización de esta cita.

La jornada se estructurará en cinco mesas de trabajo que abordarán los principales factores que condicionan la competitividad industrial. La primera, dedicada al análisis del marco europeo, contará con la participación de Philippe Jean-Francis Meyran, presidente de ArcelorMittal en España, y José Olay, director de Chemours España. En ella se pondrá el foco en el impacto de la regulación comunitaria sobre la industria, especialmente en ámbitos como la energía, la descarbonización o la competencia internacional.

La segunda mesa se centrará en la soberanía industrial y el acceso a las materias primas, un aspecto clave en un contexto de creciente dependencia exterior y de competencia global por los recursos estratégicos. Intervendrán Javier Fernández, director de Minería del Grupo Hunosa, y Rufino Orejas, presidente de Química del Nalón, con la moderación de Guillermo Mariscal, miembro de la Comisión de Industria y Transición Ecológica del Congreso.

La tercera mesa abordará uno de los principales problemas actuales de la industria: el coste de la energía y la capacidad de las redes, factores determinantes para la viabilidad de los sectores electrointensivos. En este debate participarán Carlos Navalpotro, presidente de AZSA y de AEGE; Javier Font, CEO de Alusín Solar y responsable territorial de UNEF; y José Manuel Pérez, director ejecutivo de Regulación y Mercados en España de EDP, con la moderación del portavoz de Energía del GPP en el Congreso, Juan Diego Requena. Se analizará, además, el papel de las energías renovables y la imprescindible planificación y distribución de la energía.

La cuarta mesa pondrá en valor el papel del diálogo social como herramienta clave para garantizar el empleo estable y el equilibrio territorial, reforzando la colaboración entre empresas y trabajadores. En ella participarán María Calvo, presidenta de FADE; Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés; Javier Campa, secretario de Empleo de UGT; y Damián Manzano, responsable de Acción Sindical. Estará moderada por la portavoz municipal en Avilés y diputada nacional, Esther Llamazares.

Por último, la quinta mesa analizará los sectores estratégicos del futuro, con especial atención a la innovación, la industria de defensa y la necesidad de reforzar la competitividad en un entorno global cada vez más exigente. Participarán Carola Hermoso, presidenta de UNESID, y Francisco Javier Abajo Merino, adjunto a la Dirección General de Tess Defence, bajo la moderación de Francisco Conde, portavoz de Industria del PP en el Congreso y presidente de la Comisión de Defensa. El broche final, con las conclusiones de la jornada, correrá a cargo de Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular de Asturias.

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«Hablar de industria en Asturias es hablar de Avilés. Esta jornada es también una oportunidad para reivindicar el papel de nuestro territorio como motor industrial y como pieza clave en el futuro económico de la región», destacó Llamazares, que subrayó la necesidad de recuperar una visión estratégica de la industria en Europa y en España, apostando por políticas que garanticen su competitividad, su sostenibilidad y su capacidad para generar valor y empleo. «Europa no puede permitirse perder su base industrial. Y España no puede quedarse atrás. Necesitamos decisiones políticas que acompañen a la industria, no que la frenen», sentenció la popular.