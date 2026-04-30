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Avilés suma 148 mujeres con protección policial por violencia de género, un 7% más que en enero

Los datos, presentados en la Comisión de Seguimiento, reflejan el uso de recursos como Atenpro y los dispositivos Cometa, así como la atención en la casa de acogida

Un momento de la Comisión Técnica para la Coordinación de Actuaciones y el Seguimiento de la Violencia de Género de este jueves.

Un momento de la Comisión Técnica para la Coordinación de Actuaciones y el Seguimiento de la Violencia de Género de este jueves. / A. A.

M. O.

Avilés

Actualmente, son 148 las mujeres que cuentan con seguimiento policial de protección en Avilés, un crecimiento de alrededor del 7% respecto a la anterior sesión celebrada en enero de este mismo año. Todas ellas cuentan con orden o medidas de protección judicial. Son datos proporcionados por la Comisión Técnica para la Coordinación de Actuaciones y el Seguimiento de la Violencia de Género, que se reunió este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, presidida por la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron.

En total hay 61 mujeres que utilizan el servicio Atenpro, que permite el contacto permanente con un centro atendido por personal especializado.

Además, son cuatro las mujeres que cuentan con un dispositivo "Cometa", un teléfono destinado a mujeres que presentan un mayor riesgo en momentos concretos. Por otro lado, en la casa de acogida de Avilés residen a día de hoy ocho mujeres y seis menores.

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Las reuniones de la comisión no se centran solo en el análisis de las cifras globales, sino también de las particularidades que presentan los casos, con el objetivo de optimizar la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado para atender las órdenes de protección y medidas de alejamiento, así como del programa de teleasistencia. Un trabajo que se reparten entre las policías Nacional y Local. La comarca de Avilés no ha registrado este año ningún caso de feminicidio.

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