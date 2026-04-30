Más de un centenar de moteros recorrerá Asturias el próximo día 9 con motivo de la I Fabones Rider, que partirá de Luanco

Más de un centenar de moteros participarán el próximo 9 de mayo en la primera edición de la Fabones rider, una actividad centrada en el moto turismo. La prueba está organizada por el colectivo "Moteros Norteños". Los participantes saldrán a las 8.00 horas y tendrán que recorrer quinientos kilómetros "por carreteras secundarias de gran belleza" de buena parte de Asturias. Además deberán acreditar su presencia en un total de ocho puntos de control donde además de sellar su "pasaporte de ruta" recibirán avituallamientos individuales con productos de la zona y piezas para completar "el reto del puzzle" que deberán completar al final del recorrido con piezas que recibirán en cada parada.

La prueba fue presentada este jueves en el Ayuntamiento de Gozón. "Moteros Norteños" estuvo representado por el presidente del colectivo, Nacho García, y el vicepresidente, Juan José Fuentes. "La Fabones Rider será el primero de muchos eventos que están por venir a lo largo del año", señaló Fuentes. A su lado, el alcalde, Jorge Suarez, destacó: "Es una suerte tener organizadores tan serios que están dinamizando el mundo del motor en el concejo. Y que además tienen la sede en un bar de Gozón. Es una garantía y un privilegio tener gente así colaborando en todo". "Gozón tiene un gran potencial para este tipo de actividades y estamos encantados de colaborar con Moteros Norteños en todas sus actividades que organizan a lo largo del año en el concejo", añadió el concejal de Turismo, Raúl Heres.

La actividad contará también con una "ruta para coches clásicos" que se darán cita al medio día en el bar La Gasolinera 27, a las afueras de Luanco, y realizarán un pequeño recorrido por el concejo. Según desvelaron "Moteros Norteños", el grupo más numeroso de los participantes será el gijonés "Torreznos racing" y el más lejano "Moteros de Puzela", de Valladolid. Los organizadores detallaron que habrá premios al participante más joven y al más veterano y un sorteo de regalos entre los asistentes.

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Moteros Norteños ha confirmado también que el próximo mes de agosto organizarán la II gymkana Motera y II Motor rock y en septiembre tocará la sexta edición de la tradicional ruta motera nocturna "Lluvia de Estrellas" y en diciembre, sus miembros despedirán el año con el encendido de luces navideñas y el brindis motero.