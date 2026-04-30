El CIFP de Avilés impulsa a sus jóvenes emprendedores con una feria llena de ideas: "Crear nuestra propia empresa se convierte en una opción"

La Feria de Emprendimiento es una excusa para "pensar en los productos que queremos vender e, incluso, en crear nuestra propia empresa". El alumnado del Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés participó este jueves en una actividad que tiene como objetivo "fomentar el emprendimiento en formación profesional", cuenta el profesor y coordinador de la actividad Miguel Bojardín. Se trata del resultado final de un trabajo de varias semanas: "Ellos ponen a la venta ideas que les surgen desde cero, las trabajan, hacen encuestas y, finalmente, lo muestran al público".

Desde pequeños productos para los amantes del coleccionismo de automóvil hasta jabones y perfumes inspirados en las muñecas "Monster High" se encontraban en los 20 proyectos expuestos. Cada uno contó con su propia mesa a la entrada del centro, incluido parte del alumnado del instituto Antón Losada Diéguez de Pontevedra, quienes viajaron hasta Avilés para participar en la Feria. De esta forma los estudiantes llevan a la práctica el emprendimiento: "Se trata de una competencia clave que trabajamos en clase, partimos de una teoría que ahora demuestran con su propio puesto".

A pesar de que el CIFP de Avilés suele tener su propia feria de emprendimiento, esta en concreto ha sido la culminación del proyecto "Aprendiendo y emprendiendo en cooperación", que llega desde el Ministerio de Educación. Casi todas las familias de los grados participaron: "Desde electricidad hasta imagen personal y todos ellos se han trabajado lo que venden tanto en clase como después en sus casas".

Un libro del fútbol asturiano

Participar en un proyecto así es algo "muy interesante, al final esto es algo que se sale de lo que hacemos en nuestro día a día y lo pasamos bien mientras aprendemos algo nuevo", cuenta Sara Aboufaras, alumna del segundo curso del grado superior en Administración y Finanzas. En su mesa, junto a su compañero Pelayo Álvarez y otros amigos, vendían ejemplares del libro hecho por ellos mismos: "Reúne 50 curiosidades del fútbol asturiano y llevamos haciéndolo desde noviembre. Estuvimos buscando todas las anécdotas interesantes, escogimos las más importantes tras verificarlas y después mandamos el libro a una imprenta especializada".

Además, para Pelayo Álvarez es muy gratificante ver el resultado final y su acogida: "A la gente le está gustando mucho y llama mucho la atención el libro, nos pone muy contentos porque además quedó muy bonita la edición". Aunque los dos también encuentran muy importante saber lo que es interactuar con la gente y esperar a que te compren: "Trabajamos en equipo y trabajamos nuestra creatividad e imaginación para que a la gente le guste el producto".

Accesorios para animales domésticos

Para algunos de ellos, a la hora de crear su proyecto les dieron total libertad de ideas. Con el objetivo de "destacar un poco entre los demás puestos", Alexa Núñez, también del grado superior en Administración y Finanzas, y sus compañeras dedicaron su puesto a accesorios para animales domésticos. Con cuencos personalizados con impresora 3D y chapas con los nombres de las mascotas y el número de teléfono de los dueños, Núñez pone en valor aprender a trabajar cara al público: "Con esta feria tenemos la oportunidad de explicar lo que hemos hecho y, además, prepararnos para el emprendimiento. Crear nuestra propia empresa se convierte en una opción".

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En el caso de Elsa Álvarez y Ángela Rodríguez, estudiantes del grado superior de Estética y Belleza, les pusieron la temática de las muñecas "Monster High" y, sin duda alguna, para ellas fue lo que más les motivó: "Hicimos varios jabones con glicerina pura y aceites esenciales y cada uno tiene una temática acorde a cada personaje". Y además de agradecer no tener clase durante un día entero, destacan que "es un día distinto donde ponemos en práctica todo lo aprendido y enseñamos todo lo que hemos hecho, además de que ganamos un poco de dinero con lo que vendemos".