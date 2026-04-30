El confitero Emilio Vidal se presentará a las elecciones a la presidencia de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca

El confitero Emilio Vidal optará a la presidencia de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc). Según ha podido saber este periódico, el empresario, con negocios en Avilés y Piedras Blancas (Castrillón), ya tiene conformado un equipo con empresarios y comerciantes de dilatada trayectoria en la comarca con el que aspira a suceder al actual presidente, José Manuel García, "Roxín". La previsión es que las elecciones se convoquen después del 12 de mayo.

Vidal ha decidido dar el paso animado por un nutrido grupo de empresarios locales, que ven en el confitero una figura respetada y consolidada capaz de aglutinar las diferentes sensibilidades del sector en la comarca. Parte de esos comerciantes formarán parte del equipo encabezado por el confitero, y entre ellos hay profesionales del sector hostelero, textil, hotelería, del mundo de la cultura...

La intención del actual presidente, "Roxín", que lleva al frente de la Ucayc desde 2014, es iniciar el proceso electoral pasado el 12 de mayo. Precisamente, el todavía líder de la organización había anunciado el pasado 4 de enero, en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, que no se presentaría a las próximas elecciones. "Hay que dejar paso", señaló.

Por el momento ningún otro comerciante local se ha postulado para el puesto de manera oficial. Si bien es cierto, el peluquero Agustín Hernández, con negocio en Pedro Menéndez, también en una entrevista concedida a este periódico, con motivo de su reinado en el Antroxu, reconoció que estaba en la calle el rumor de que iba a presentarse como candidato a la presidencia de la Ucayc, pero aseguró que aún no había tomado una decisión al respecto.

La Confitería Vidal fue fundada por Emilio Vidal y María Luisa Perdiguero, padres de Emilio Vidal, en la calle La Cámara. En 1991, la buena marcha del negocio les permitió abrir una nueva tienda en la misma calle y, poco después, en Piedras Blancas (Castrillón). Actualmente, cuentan también con un negocio en la calle José Cueto, en Las Meanas.