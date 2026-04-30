El eclipse solar será el gran protagonista del cierre de la sexta edición de Luanco al Mar: fechas, cartel y programación completa

"Venimos a presentar una evolución". Con esta declaración de intenciones arrancó, este jueves, en Oviedo la presentación de la sexta edición de Luanco al Mar by Picofino, que se celebrará del 6 al 12 de agosto en el muelle viejo de Luanco, consolidando su modelo de festival boutique y reforzando su identidad con una programación que combina música, humor y propuestas singulares. Una edición que "mira al futuro sin perder su esencia" y que tendrá en el eclipse solar total del 12 de agosto su gran cierre.

El festival ha diseñado su tramo final en torno a este fenómeno. El martes 11 de agosto tendrá lugar "Zimmer & Williams: Banda Sonora para un Eclipse", un espectáculo de la Royal Film Concert Orchestra con más de 50 músicos en escena que reinterpretarán composiciones icónicas como Interstellar o Star Wars. La experiencia incluirá gafas homologadas para la observación del eclipse y un cóctel de cortesía. El cierre llegará el miércoles 12 de agosto, con entrada libre para vivir el eclipse desde el muelle viejo, acompañado de una sesión DJ chillout y la fiesta eclipse Valparaíso Session, en un entorno privilegiado.

La programación se desarrollará a lo largo de siete jornadas con propuestas diversas. El jueves 6 de agosto abrirá el festival el monologuista Miguel Lago. El viernes 7 de agosto será el turno de Iván Ferreiro, en su única fecha en Asturias este verano. El sábado 8 de agosto llegará "DJ Symphonic" junto a la Royal Film Concert Orchestra, una de las propuestas más diferenciales del cartel. El domingo 9 de agosto actuará Medina Azahara, dentro de su gira de despedida, y el lunes 10 de agosto será el turno de Café Quijano, que repite tras el éxito de anteriores ediciones.

Jorge Suárez, Enrique Granda y Tito Rodríguez, en un momento de la presentación del Festival / Mario Canteli

Durante la presentación, el promotor Enrique Granda puso el acento en la identidad del evento. "Para nosotros es muy importante no perder la esencia de lo que somos", defendiendo un modelo que "no busca grandes aforos", sino que prioriza que "la gente esté cómoda y disfrute de la experiencia", en un enclave "donde el entorno forma parte del espectáculo". Además, Granda comparó el muelle viejo de Luanco con el Teatro Romano de Mérida y aseguró que está "muy ilusionado" con toda la programación en torno al eclipse.

Por su parte, el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, amplió esa visión poniendo en contexto el papel del festival dentro del municipio y su impacto más allá de lo cultural. "Siempre digo que lo importante es la calidad, más que la cantidad", afirmó, insistiendo en un modelo de eventos que apueste por la excelencia y no por la masificación. En ese sentido, destacó que Luanco al Mar forma ya parte de la identidad del verano local junto a citas consolidadas como el Concurso Hípico o el Tenis Playa, subrayando que "son eventos que la gente espera cada año".

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Picofino da un paso al frente

Esta sexta edición supone además un paso adelante con la alianza estratégica con Picofino, concebida como un proyecto a largo plazo y no como una colaboración puntual. En palabras de su CEO, Tito Rodríguez, el objetivo es "dar un paso adelante" y "consolidarlo como un festival con mayor recorrido", reforzando su identidad cultural y apostando por una evolución sostenida tanto en el nivel artístico como en la generación de propuestas propias y diferenciales. En esta nueva etapa, Picofino se incorpora como socio para impulsar el crecimiento del festival sin renunciar a su esencia, con la ambición de atraer artistas de primer nivel y seguir desarrollando un modelo singular dentro del panorama musical.