Fallece un hombre arrollado por un tren en Puerta la Villa, en Avilés, en un punto no autorizado de paso

Un hombre ha fallecido este jueves en Avilés arrollado por un tren en un punto no autorizado para el tránsito peatonal, explican desde Adif. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del suceso, que se ha producido en el entorno del barrio de Puerta la Villa, a la altura del número 6 en la calle Suárez del Villar.

La circulación en la línea C3 de Renfe se encuentra interrumpida temporalmente y en la zona trabajan, además de los agentes de la Policía Nacional y Bomberos de Asturias. Fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comunicaron que se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados.

Además, y según ha precisado Adif, la zona donde se produjo el arrollamiento no es un punto "no autorizado de paso".

Antecedentes

En este mismo lugar, hace ahora tres años, un hombre resultó herido al ser golpeado por un tren en marcha. Sucedió cerca del apeadero de la Rocica, en un intento autolítico. El hombre, de 45 años de edad, se lanzó sobre el trazado ferroviario, a la entrada de la ciudad, habida cuenta que en esa zona no existe ningún lugar habilitado para el paso para peatones. Aprovechó para acercarse a las vías a través de una zona sin vallado de protección.

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Entonces los vecinos de la zona alertaban del peligro de este tramo, donde las redes de protección de ambos lados se encuentran muy deterioradas y es habitual que los viandantes crucen por indebidamente para evitar rodear en su camino hacia las viviendas de Puerta la Villa.