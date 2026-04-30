Fernández-Font, candidato a presidir la Cámara de Comercio, expone ante Amigos del País su ambición de convertir el ente cameral en "referente de la comarca"

Javier Fernández-Font, candidato a presidir la Cámara de Comercio de Avilés, expuso, en un evento organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y comarca, las líneas maestras de su proyecto. “Cuando presenté mi candidatura a la Cámara de Comercio de Avilés, una de las primeras personas con las que hablé fue con Juan García (secretario), para que organizasen una charla en la que presentar mi proyecto: cuál es el origen, cómo llegamos hasta aquí, qué es lo que queremos sacar adelante. En definitiva, lo que creemos que debemos defender”, señaló el avilesino, que destacó “el ambiente íntimo y familiar” de la charla.

Font reconoce que la carrera electoral para presidir la Cámara le tiene “agotado” y confiesa las ganas que tiene de que llegue el 2 de junio, cuando se celebrarán las votaciones. Antes, el próximo 8 de mayo, él y Daniel González, actual presidente y el otro contendiente, coincidirán en las Jornadas de la Industria organizadas por el PP de Avilés. “No seré yo el que hable de absolutamente nada de la campaña ese día. Estoy invitado desde hace meses, felicito al PP por hacer un acto de ese nivel en Avilés. Voy como un ciudadano feliz por ver cómo se organiza un evento de ese nivel en mi ciudad”, señaló el empresario, fundador y presidente de Alusín Solar.

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"Me gustaría convertir a la Cámara en el referente presencial de la comarca y que ayude en lo posible a que la comarca pueda crecer. La comarca crece cuando viene gente a vivir aquí y viene gente a vivir aquí cuando trabajas aquí. Quédense con esta idea porque absolutamente cualquier cosa que le vayamos a decir va a girar siempre en torno a esto. ¿Puede la Cámara de Comercio construir el Anillo Eléctrico que necesita Asturiana de Zinc para conectar tres megavatios? No, no puede. ¿Puede la Cámara ser el Pepito Grillo que está permanentemente reclamando lo que necesita la comarca? Debe serlo", apuntó Font a LA NUEVA ESPAÑA sobre las líneas maestras de su proyecto para la Cámara de Comercio. Además, el avilesino destacó la importancia de reunirse con los alcaldes de la comarca y los sindicatos, además de activar de nuevo la MICA, la Mesa de la Industria de la Comarca de Avilés.