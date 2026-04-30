La Nebrija organiza este verano en Avilés la segunda edición de su curso de coleccionismo: responsables de Chillida Leku, el Prado y la dirección de Bellas Artes, entre los ponentes
Pablo Álvarez de Toledo, director del Instituto Nebrija de Artes y Humanidades, agradece al Ayuntamiento su colaboración con todas las iniciativas de la institución académica
C. Jiménez
Avilés volverá a convertirse en el punto de encuentro nacional para el análisis del mercado artístico. El Instituto Nebrija de Artes y Humanidades y la Universidad Nebrija junto al Ayuntamiento de Avilés, el Instituto de Arte Contemporáneo y la Asociación de Coleccionistas Privados 9915, anuncian la segunda edición del Curso de Arte Contemporáneo y Coleccionismo.
Tras el respaldo obtenido en su edición inaugural en 2025, el Palacio de Camposagrado acogerá este programa de 15 horas lectivas. La dirección académica corre a cargo de José Luis Guijarro, director del Máster en Mercado del Arte de la Universidad Nebrija, y Pablo Álvarez de Toledo, director del Instituto Nebrija de Artes y Humanidades.
En este sentido, Pablo Álvarez de Toledo ha querido destacar la importancia de las alianzas institucionales para el desarrollo de este tipo de iniciativas: “Tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Avilés y a todo su equipo la colaboración permanente que muestran en todas las iniciativas de Nebrija”.
El curso destaca por reunir a voces autorizadas del ecosistema artístico nacional y asturiano, fomentando el diálogo entre instituciones públicas y coleccionismo privado. Entre los ponentes confirmados destacan Mikel Chillida, director de Chillida Leku; Enrique Pérez, del área de Educación del Museo Nacional del Prado; Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte y Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, entre otros.
La convocatoria está dirigida tanto a profesionales del sector como a estudiantes y entusiastas del arte. Las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la dirección de correo electrónico artsinstitute@nebrija.es. Los precios son de 145 euros para el público general, y de 70 euros para estudiantes.
Algunos de los nombres destacados que participaron en la pasada edición del curso fueron: Blanca de la Torre, directora del IVAM; Carlos Urroz, director de Relaciones Institucionales del Museo Reina Sofía; Elba Benítez, de Galería Elba Benítez; Marisol Salanova, crítica de arte y directora de Arteinformado; Semíramis González, entonces comisaria independiente; Marina Núñez, artista; o Candela Álvarez Soldevilla, empresaria y coleccionista, entre otros.
Para los responsables de Nebrija, esta iniciativa se presentaba como la mejor manera de iniciar en Avilés actividades "sumamente interesantes y que encajan muy bien en todo lo relacionado con el arte, con la idiosincrasia de Avilés, una ciudad muy orientada a todo lo artístico y la cultura".
Suscríbete para seguir leyendo
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- El exfutbolista de Sporting, Racing, Avilés y Marino que cambia el balón por el uniforme de policía portuario
- La Universidad Nebrija ofrece habitaciones en pisos compartidos en Avilés y estos son los precios
- “No es que no hablara: es que no me miraba”: el diagnóstico de autismo que trajo alivio a una madre, que además es abogada y política en Asturias
- Rechazo de vecinos y comerciantes a la zona de bajas emisiones y a la subida de precios de la zona azul en Avilés: 'Nos obligan a trasladarnos; van a acabar con las tiendas
- Luanco rechaza la implantación de la zona azul 'porque nos cobran por todo' y pide medidas contra los 'coches llámpara
- La novedosa propuesta musical que acogerá La Arena en mayo: artistas emergentes por todo el pueblo
- La historia del surf en España comenzó a escribirse en Salinas: un joven ovetense que construyó la tabla con sus propias manos para emular una portada de los 'Beach Boys