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La Nebrija organiza este verano en Avilés la segunda edición de su curso de coleccionismo: responsables de Chillida Leku, el Prado y la dirección de Bellas Artes, entre los ponentes

Pablo Álvarez de Toledo, director del Instituto Nebrija de Artes y Humanidades, agradece al Ayuntamiento su colaboración con todas las iniciativas de la institución académica

En imágenes: la apertura del curso de arte y coleccionismo de la Nebrija en Avilés

En imágenes: la apertura del curso de arte y coleccionismo de la Nebrija en Avilés / Miki López / LNE

C. Jiménez

Avilés

Avilés volverá a convertirse en el punto de encuentro nacional para el análisis del mercado artístico. El Instituto Nebrija de Artes y Humanidades y la Universidad Nebrija junto al Ayuntamiento de Avilés, el Instituto de Arte Contemporáneo y la Asociación de Coleccionistas Privados 9915, anuncian la segunda edición del Curso de Arte Contemporáneo y Coleccionismo. 

Tras el respaldo obtenido en su edición inaugural en 2025, el Palacio de Camposagrado acogerá este programa de 15 horas lectivas. La dirección académica corre a cargo de José Luis Guijarro, director del Máster en Mercado del Arte de la Universidad Nebrija, y Pablo Álvarez de Toledo, director del Instituto Nebrija de Artes y Humanidades.

En este sentido, Pablo Álvarez de Toledo ha querido destacar la importancia de las alianzas institucionales para el desarrollo de este tipo de iniciativas: Tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Avilés y a todo su equipo la colaboración permanente que muestran en todas las iniciativas de Nebrija.

El curso destaca por reunir a voces autorizadas del ecosistema artístico nacional y asturiano, fomentando el diálogo entre instituciones públicas y coleccionismo privado. Entre los ponentes confirmados destacan Mikel Chillida, director de Chillida Leku; Enrique Pérez, del área de Educación del Museo Nacional del Prado; Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte y Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, entre otros. 

La convocatoria está dirigida tanto a profesionales del sector como a estudiantes y entusiastas del arte. Las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la dirección de correo electrónico artsinstitute@nebrija.es. Los precios son de 145 euros para el público general, y de 70 euros para estudiantes.

Algunos de los nombres destacados que participaron en la pasada edición del curso fueron: Blanca de la Torre, directora del IVAM; Carlos Urroz, director de Relaciones Institucionales del Museo Reina Sofía; Elba Benítez, de Galería Elba Benítez; Marisol Salanova, crítica de arte y directora de Arteinformado; Semíramis González, entonces comisaria independiente; Marina Núñez, artista; o Candela Álvarez Soldevilla, empresaria y coleccionista, entre otros.

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Para los responsables de Nebrija, esta iniciativa se presentaba como la mejor manera de iniciar en Avilés actividades "sumamente interesantes y que encajan muy bien en todo lo relacionado con el arte, con la idiosincrasia de Avilés, una ciudad muy orientada a todo lo artístico y la cultura".

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