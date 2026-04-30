El plan de barrios moviliza 5,5 millones de euros en Valliniello

Avilés ha dado a conocer esta tarde las actuaciones específicas del Plan de Barrios 2026-2031, dirigidas a los vecinos y vecinas de Valliniello, en un acto celebrado en el Centro Cultural de Valliniello, y en el que han participado la alcaldesa, Mariví Monteserín y los concejales Agustín Medina y Pelayo García. Este plan moviliza en Valliniello un total de 5.498.856,09 euros desde 2023. De esta cantidad, ya se han ejecutado 672.073,09 euros. Entre 2026 y 2027 se invertirán 4.534.261 euros, mientras que para el periodo 2028-2031 están previstas actuaciones por valor de 292.522 euros.

Ya en los últimos meses se han realizado importantes actuaciones de mantenimiento en el barrio, con la instalación de radiadores de calor azul en el centro social, la reparación de marquesinas de hormigón, la instalación de bancos y papeleras y el desbroces de caminos, una labor en la que el Ayuntamiento continúa avanzando. Es ahora, con el nuevo Plan de Barrios, cuando Valliniello se sitúa como un espacio estratégico para el impulso de proyectos de ciudad. En este sentido, el barrio acogerá iniciativas de gran relevancia como la Manzana del Talento, que tendrá su sede en el antiguo IES de Valliniello, y la Cocina Central, ubicada en el edificio de la antigua escuela. Ambas actuaciones suponen una apuesta por aprovechar equipamientos existentes y generar nuevas oportunidades económicas y sociales en el entorno.

Estos proyectos contribuirán al dinamismo del barrio y a la atracción de nuevas inversiones. La Manzana del Talento refuerza el compromiso de Avilés con un modelo de desarrollo vinculado a la innovación y la sostenibilidad, mientras que la Cocina Central se concibe como un equipamiento de referencia que ofrecerá menús diarios elaborados con productos de proximidad para los centros educativos de la ciudad, abriendo además la puerta a nuevas iniciativas vinculadas al sector agroalimentario.

La mejora de las conexiones y la accesibilidad constituye uno de los ejes prioritarios del plan. En este ámbito, destacan dos grandes proyectos de ciudad que tendrán un impacto directo en Valliniello. Por un lado, el desarrollo del proyecto Isla de la Innovación, que actuará como eje vertebrador de la accesibilidad del barrio, incluyendo a corto plazo la construcción de una pasarela hacia la Escuela de Arte que permitirá una conexión directa con el Centro Niemeyer y el parque tecnológico.

El plan da continuidad, además, a las actuaciones de mejora de caminos y viales desarrolladas en los últimos años, incorporando nuevas intervenciones como la mejora de la carretera de Hidroeléctrica o del camino de San Sebastián. Estas actuaciones se suman a otras ya ejecutadas tras la pandemia, como las realizadas en los caminos de Cabián de Abajo, La Capilla, La Vía, Piedramenuda, Cuesta del Cura o la reciente intervención integral en el camino de Tuñes.

En el ámbito medioambiental, el Ayuntamiento avanza junto a Cogersa en la implantación de áreas de compostaje comunitario financiadas con fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Valliniello es una de las zonas seleccionadas para este proyecto, con una de sus áreas ubicada en el entorno del Complejo Deportivo de Tabiella.

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El eje deportivo es otro de los pilares del plan. El Centro Deportivo de Tabiella será objeto de una actuación integral que permitirá unificar las instalaciones en un edificio de planta única, con una estética moderna y funcional. Además, dentro del convenio de El Estrellín se recoge la adecuación de un espacio deportivo al aire libre.