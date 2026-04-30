El PP regional ensalza la capacidad de la agrupación de Gozón para "recomponerse" y "salir fortalecida" ante la adversidad

La secretaria general del PP asturiano, Beatriz Llaneza, afirma que las críticas a la gestión de la junta local del partido en Gozón son "ruido" y que la labor de su grupo político es todo lo contrario, es decir "no hacer ruido y seguir trabajando". Lo expresó este jueves en la sede del PP de Luanco, en la calle Oviedo, minutos antes de celebrar una asamblea local para seguir analizando el desarrollo de políticas para el municipio. Llaneza está "orgullosa" de la agrupación gozoniega del PP: "Es fuerte, renovada y con un grupo municipal también al completo". Esto viene por la crisis de hace unos meses, cuando tres ediles se pasaron al grupo de no adscritos, lo que trajo consigo que el partido que ganó las elecciones en este municipio se quedara con cuatro asientos en el salón de Plenos.

La número 2 del PP asturiano tiene claro que los populares gozoniegos tienen mimbres para "volver a ganar las elecciones (municipales)". "Esta vez vamos a gobernar porque este equipo de personas son realmente el futuro de Gozón", añade. Lo dice convencida cuando aún resta un año para la convocatoria de los próximos comicios locales. "Estamos seguros de que con el trabajo que está realizando (la agrupación local), de nuevo, los habitantes de este municipio van a confiar en nosotros", remarca. La secretaria general aprovechó su visita a Luanco para conversar con los ahora ya nuevos ediles, Marcos Castañeda y Noelia Alonso, que se estrenaron la pasada semana como miembros de la Corporación. "Esta junta es un orgullo porque se recompone con mucha facilidad, se refuerza ante la adversidad y yo creo que hemos salido fortalecidos", comenta Llaneza ante José Fernández, el presidente del PP gozoniego, y la portavoz del grupo municipal, Ángela Ochoa y una decena de afiliados que participaron en la reunión.

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Para ejemplificar ese trabajo desarrollado por el renovado PP de Gozón tras perder su fuerza en el salón de Plenos, Beatriz Llaneza puso como ejemplo la enmienda a la totalidad de los presupuestos, que fue rechazada en el Pleno de la pasada semana. "Por primera vez en la historia de la democracia de este municipio, un partido político hace un presupuesto alternativo, no solo por estar en contra del presentado por el equipo de gobierno, sino una alternativa propositiva que responde a una trabajo exhaustivo", remarcó la secretaria general, que puso sobre la mesa algunas de las medidas incluidas en ese presupuesto alternativo tumbado por el Pleno como la rebaja del IBI. "Para cualquier familia y ante la situación que estamos pasando siempre es bueno que tengan más dinero en el bolsillo y menos en las arcas municipales", apuntó Llaneza, que resumió el potencial de la agrupación local del PP en cuatro ideas: "Propuestas, buena gente, capacidad de trabajo, liderazgo, lo tenemos todo".