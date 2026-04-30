El Puerto defiende sus planes para Baterías: "El objetivo no es convertir ese suelo en zona intermodal ni de almacenamiento de mercancías, pero la carretera y el ferrocarril le dan un valor singular"

"El objetivo del Puerto de Avilés es el mismo desde el primer momento: convertir ese suelo en una zona de actividad económica y creación de empleo a partir de la instalación de nuevas industrias”, sentenció el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega tras desvelar el día anterior el director del ente portuario, Ramón Muñoz-Calero, en unas jornadas del Ridea sobre la historia de los muelles avilesinos, que estaban trabajando en un proyecto de estación intermodal para los suelos de Baterías. En referencia a esos planes, Rodríguez Vega defendió que esa "intermodalidad" del suelo de la antigua coquería es uno de los atractivos del ámbito para convertirlo en un nuevo espacio industrial para la ciudad. Y justificó así ese proyecto: "La conectividad por carretera y ferrocarril de este suelo le da un valor singular", que se sumaría a su proximidad a los muelles, abundó Rodríguez Vega.

En declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, aseveró que ese suelo que el ente portuario aspira a adquirir a Sepides cuenta ya con una línea de ferrocarril "que asegura la interoperatividad para las empresas que en él se instalen. Es un elemento más de atracción y potenciación, pero eso no quiere decir que el objetivo sea convertir ese suelo en una zona intermodal", aclaró, "ni almacenamiento de mercancías", enumeró ante las críticas que arrecian sobre los planes de la Autoridad Portuaria para los terrenos de la antigua coquería avilesina, que se apagó en 2019.

El plan estratégico 2030-2040 del Puerto avilesino proyecta asimismo una ambición "clara y alcanzable", agregan, que es la posicionarse como referente en el ámbito de la fachada norte de España, destacando su carácter urbano e innovador. "Integra elementos que ponen de relevancia la cultura de la organización, basada en la cooperación y el compromiso con su entorno y su comunidad portuaria", añaden sobre el que está considerado como puerto industrial, urbano e innovador, que es "referente en el norte de España, motor de transformación y desarrollo territorial, y está reconocido por su gestión basada en la cooperación y el compromiso".

Completadas las obras en la margen derecha de la ría, que le permitirán ganar al puerto de Avilés 80.000 metros cuadrados de suelo logístico en el marco del convenio del Estrellín, la Autoridad Portuaria ha fijado su objetivo en los terrenos de las antiguas Baterías de cok que comercializa Sepides y que servirían para cumplir las expectativas de los gestores portuarios en su enfoque hacia la industria eólica marina offshore. Ese objetivo se hizo público a finales de año. Posteriormente, el Puerto concurrió a la convocatoria de manifestaciones de interés de Sepides y ahora se encuentran a la espera del procedimiento de licitación correspondiente para presentar una oferta en firme por los terrenos.

Un tercer carril hacia el Muelle de Valliniello

El Puerto defiende que cada vez que pone a disposición suelos o infraestructuras, atraen el interés de las empresas. Por ello, avanzó Rodríguez Vega, otro de los proyectos que quieren impulsar pasa por mejorar la accesibilidad y conectividad de las empresas con el espacio portuario "tratando de minimizar el impacto y las molestias que el traslado de sus mercancías y productos suponen a la ciudadanía”. Para lograrlo, anunció el presidente portuario, están elaborando un proyecto para habilitar un tercer carril entre la glorieta de la Palmera y el Muelle de Valliniello. Ese nuevo carril, aseveró, "mejorará la accesibilidad y reducirá la incidencia en la fluidez del tráfico rodado" vinculada al traslado al muelle de las grandes piezas fábricas en el polígono de la ría (PEPA).

Planes para la margen izquierda: aligerar el tráfico pesado en Conde Guadalhorce

Para la margen izquierda, mientras se avanza en la tramitación de la Ronda Norte, explicó Santiago Rodríguez Vega, el Puerto tratará de buscar "tal y como recoge nuestro Plan Estratégico recientemente aprobado y junto con los ayuntamientos" alguna alternativa que "aligere el paso de vehículos pesados por la avenida Conde Guadalhorce" y que, al mismo tiempo, explicó, "mejore las condiciones de uso del paseo Manuel Ponga por parte de la ciudadanía”, algo que se viene demandando desde hace tiempo.

Aplauso de uno de los aspirantes a la presidencia de la Cámara

La receptividad de todas estas propuestas por parte del sector empresarial fue bien distinta. “Creo que es una buena idea que el puerto pueda tener conexión ferroviaria y, sobre todo, para el polígono. Sería un complemento estupendo”, afirmó Javier Fernández-Font, presidente de Alusin Solar y uno de los candidatos a presidir la Cámara de Comercio de Avilés. Eso sí, el empresario quiso mantener cierta prudencia al respecto. “Primero la Autoridad Portuaria debe hacerse con los terrenos”, sentenció.

Daniel González, actual presidente del ente cameral, fue también consultado por este diario pero eludió entrar a valorar los planes del Puerto por encontrarse inmersos en el proceso electoral.

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En semanas pasadas González había defendido como objetivo para los terrenos de la coquería avilesina el de lograr atraer y consolidar proyectos estratégicos. Y advirtió entonces de su preocupación por el hecho de que el Puerto pudiera destinar los suelos, bien a almacenamiento logístico o para acopio de graneles, actividades necesarias, "pero que no son productivas ni generan excesivo empleo". No obstante, ayer eludió a entrar a valorar la opción de la intermodal a cuenta del proceso electoral.