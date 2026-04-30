Un síncope de un pasajero en un avión que llegaba de Canarias obliga a desplazar una ambulancia de Avilés al Aeropuerto de Asturias

El avión que cubría en la tarde de este miércoles la línea entre Las Palmas (Canarias) y Asturias vivió una situación de emergencia en su aterrizaje en el aeródromo asturiano tras sufrir un percance de salud uno de sus pasajeros. Al parecer, una de las personas que viajaban a bordo de la aeronave sufrió un síncope y fue necesario que la ambulancia accediera a pista para atender al pasajero.

Ocurrió en torno a las siete de la tarde. Los servicios sanitarios del Principado asistieron desde esa ambulancia de sorporte vital básico, desplazada desde Avilés, al pasajero que sufrió la indisposición.

Su cuadro médico era similar al de otro viajero que se desplazaba en un avión desde Nantes a Las Palmas semanas atrás, que también sufrió un síncope, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Asturias y fue trasladado hasta el Hospital San Agustín, en Avilés, para que se le practicasen las pruebas oportunas.

Este suceso ha puesto de relieve una situación crítica que trajo numerosas protestas por parte de los trabajadores hace meses que incluso llevaron esa decisión de Aena a los tribunales al haber suprimido el servicio de Ambulancia en el Aeropuerto de Asturias, que hasta hace un año contaba con una ambulancia permanente.Y justo coincidiendo con el mejor momento de pasajeros de la historia, Aena decidió retirarla.

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El hecho de la ambulancia permanente evitaba tiempos de espera y mantenía la tranquilidad para los pasajeros diarios que pasan por el aeropuerto y para los trabajadores del mismo. Al haber una permanente, no tenía que esperar la asistencia de los servicios sanitarios desde otro punto del Principado. En el caso de este miércoles fue una ambulancia de soporte vital básico de Avilés la que se trasladó al pasajero dejando así sin servicio durante esos momentos la zona que atendía normalmente en el resto de la comarca.