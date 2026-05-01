Avilés abre la convocatoria de subvenciones para proyectos dirigidos a jóvenes con un presupuesto de 13.500 euros

Desde este viernes 1 de mayo y durante el plazo de un mes permanecerá abierta la convocatoria de subvenciones de apoyo a proyectos juveniles impulsada por la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Avilés.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica municipal (https://sedeelectronica.aviles.es/).

El objetivo de esta convocatoria es favorecer el desarrollo de asociaciones y entidades que, mediante sus proyectos y actuaciones, promuevan y defiendan los intereses de la población joven del municipio, así como colaborar con el tejido asociativo local.

Podrán concurrir entidades, asociaciones —incluidas sus vocalías o secciones—, federaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas y que desarrollen su actividad en el municipio de Avilés con proyectos dirigidos a jóvenes.

El importe total máximo destinado a estas subvenciones asciende a 13.500 euros.

La convocatoria contempla dos modalidades. En la modalidad de mantenimiento podrán participar exclusivamente asociaciones juveniles legalmente constituidas, con una cuantía máxima de 1.000 euros por solicitud.

En la modalidad de proyectos podrán optar entidades de interés social del municipio que desarrollen actividades dirigidas a jóvenes o colectivos juveniles de Avilés, con una cuantía máxima subvencionable de 2.000 euros por proyecto.

En esta segunda modalidad se priorizarán iniciativas que fomenten la participación activa de jóvenes en los barrios, especialmente entre colectivos desfavorecidos; proyectos innovadores en ámbitos como la cultura, el ocio, la formación o el medio ambiente; actividades intergeneracionales y de inclusión social; y actuaciones orientadas al bienestar emocional de la juventud.

Las solicitudes serán evaluadas conforme a los criterios establecidos en la convocatoria. La puntuación obtenida determinará la cuantía de la subvención concedida, que se asignará en orden de mayor a menor hasta el agotamiento del crédito disponible.