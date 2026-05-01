Avilés acoge un congreso internacional de Salud Mental sobre atención comunitaria a personas con enfermedad mental grave
El encuentro, que celebra su 22ª edición, se desarrollará en junio en el Hospital Universitario San Agustín con la participación de profesionales de Reino Unido, Francia, Australia y España
Avilés acoge un año más -y ya son 22- un congreso internacional sobre tratamiento asertivo comunitario en salud mental. Dicho de otra forma: la ciudad será el escenario de una cumbre de expertos en la atención a personas con enfermedad mental grave en su entorno o comunidad. El encuentro será los días 25 y 26 de junio en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA), donde trabaja como director del área de gestión clínica de Salud Mental el psiquiatra Juan José Martínez Jambrina, impulsor del llamado Modelo Avilés de atención sanitaria y “padre” del congreso avilesino.
Abrirá el congreso María Victoria Gómez Tomé, psiquiatra en Plasencia. Posteriormente ofrecerá la conferencia inaugural (10.15 horas) el catedrático de psiquiatría Vicente Molina Rodriguez, director de grupo Sustratos Cerebrales de la Psicosis (SUCEDE) en la Universidad de Valladolid y jefe de servicio de Psiquiatría en el Hospital Clínico de la capital del Pisuerga. A lo largo de la primera jornada se presentarán tanto experiencias nacionales como internacionales en tratamiento asertivo comunitario en salud mental con la participación de la citada Gómez Tomé, Nuwan Dissanayaka, de Reino Unido; Charley Waldron, también de Inglaterra; Bárbara Ordóñez Méndez, de Francia o Alan Rosen, de Australia.
Habrá también un taller de Enfermería con Chelo Carballal, enfermera de Santiago de Compostela (Galicia) y un taller de casos clínicos.
Ya el viernes, día 26 de junio, comenzará la jornada con una sesión sobre actualizaciones en psicofarmacología en la que participarán los psiquiatras José María Pelayo Terán y Daniel Núñez Arias, del Hospital El Bierzo y el Complejo hospitalario universitario de Ferro, respectivamente. Luego habrá una mesa redonda sobre aspectos fundamentales del tratamiento asertivo comunitario con Jambrina, Alberto Durán, de Ferrol y Joaquín Moreno, de Oviedo.
A media mañana se hablará en el Hospital Universitario San Agustín de ética y seguridad en la asistencia en personas con trastorno mental grave. La conferencia de clausura correrá a cargo de José Juan Uriarte, de la red de Salud Mental de Vizcaya.
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