El Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón, reconocido por la Santa Cruz, afronta un pregón centrado en el patrimonio: "El patrimonio religioso de Avilés está valorado, pero siempre hay margen de mejora"

"Todos los reconocimientos son bienvenidos y mucho más si vienen de una asociación amiga". El Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón será reconocido el próximo domingo 3 de mayo como Socio de Honor de la Hermandad de la Santa Cruz, el día de la festividad de la Invención de la Cruz de Avilés. Además, su presidente, Rubén Domínguez, será el encargado de leer el pregón que abra la jornada: "Yo me tomo la lectura como algo asociado al nombramiento que nos otorgan".

Dedicará el pregón a poner en valor el patrimonio cultural y religioso de la ciudad. También aprovechará para dedicar algunas palabras a la Hermandad: "Queremos agradecerles el reconocimiento que nos hacen a través de esa condición de socio de honor y todo el trabajo que hacen en el ámbito cultural sobre todo, que es lo que más me toca". Domínguez encuentra en la lectura del pregón un gran honor: "Supone un enorme privilegio que una entidad de reconocido prestigio en Avilés valore la labor que hacemos para promover la investigación, conservación y divulgación del patrimonio cultural del concejo".

La Hermandad de la Santa Cruz ha colaborado en distintas ocasiones con el Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón: "Han contado con nosotros para conferencias y visitas de temática patrimonial en la ciudad y, ahora, también para ser Socios de Honor. La verdad es que estamos muy agradecidos". Y es que leer un pregón representando a todo su grupo siempre conlleva algo de responsabilidad y, asegura, "intentaremos estar a la altura de la festividad que se celebra".

Asimismo, Rubén Domínguez busca con el pregón "hacer reflexionar sobre la riqueza y la diversidad que tiene el patrimonio cultural avilesino y, en concreto, el religioso. Tanto en términos tipológicos como a lo largo de un extenso marco temporal". Y aunque en Avilés el patrimonio religioso no es el que menos valorado está, "siempre hay un margen de mejora", afirma, pues "siempre se puede hacer más por parte de la ciudadanía, de las autoridades y los propietarios. Todo ello siempre es positivo".

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La lectura del pregón será tras la misa de las 12.30 horas, en la iglesia de San Nicolás de Bari. La festividad de la Invención de la Cruz va asociada al descubrimiento de la cruz de Cristo por parte de Santa Elena, de la que "luego van a surgir las reliquias que hay en la Biblia y que es propiedad de la Hermandad de la Santa Cruz. Además, estamos en aniversario redondo, porque se conmemora su hallazgo en el año 326 o 327".