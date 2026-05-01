Los centros socioculturales de Llaranes y Las Meanas programan en mayo actividades para mayores y fiestas de fin de curso

El Centro Sociocultural "José Ángel del Río Gondell" de Llaranes y el Centro de Personas Mayores de Las Meanas encaran mayo con actividades puntuales y la continuidad de talleres regulares.

En el centro de Llaranes, la programación incluye como actividad destacada un taller de cocina con Encarnita Fernández, autora del blog “El paraíso de los golosos”, que se celebrará el martes 12 a las 11.00 horas. También se desarrollarán otras propuestas, como el taller “Toques rituales del oriente”, el viernes 15 a partir de las 18.30 horas, y un laboratorio de baile y danza el día 23 en horario de mañana y tarde. El centro acogerá además una fiesta de fin de curso el martes 26 desde las 17.00 horas.

Durante todo el mes, los viernes se llevará a cabo el proyecto de fotografía “La otra mirada”, dirigido a personas mayores y con posterior exposición. Estas actividades se suman a los talleres gratuitos del centro —baile, movimiento consciente, memoria, gimnasia en silla, estiramientos, literatura, asesoría telemática y teatro— que se desarrollan entre octubre y junio y para los que es necesaria inscripción previa.

Por su parte, el Centro de Personas Mayores de Las Meanas acogerá todos los martes de mayo (días 5, 12, 19 y 26), de 17.00 a 18.30 horas, talleres de habilidades sociales organizados por la Asociación de Ictus de Asturias (ASICAS), dirigidos a personas con ictus o daño cerebral, sus familiares y personas interesadas.

La programación incluye además una charla sobre “Sanidad y calidad del paciente”, organizada por la asociación Amiganza, el viernes 15 a las 17.00 horas, así como la actividad “Mixtura: poesía, teatro, monólogos y música”, el sábado 16 a las 18.30 horas.

En el ámbito gastronómico, el centro acogerá una cata de quesos el día 23, de 12.00 a 15.30 horas, y una cata de vino con maridaje el día 24 en el mismo horario, con motivo de la Feria del Queso y Vino. Además, el viernes 8 Encarnita Fernández impartirá un taller de cocina a las 17.00 horas.

El programa se completa con otras actividades puntuales, como talleres de móviles dentro del proyecto intergeneracional “Comparte” los días 6 y 13, sesiones de bingo el jueves 7, un taller de manejo básico de dispositivos móviles los sábados 16 y 23, la actividad “Miércoles de actualidad” el día 27, café y tertulia el jueves 28 y un baile abierto a la comunidad el viernes 29.

El centro celebrará su fiesta de fin de curso el miércoles 27 a partir de las 17.00 horas. Estas actividades son gratuitas, aunque en la mayoría de los casos requieren inscripción previa.

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Ambos centros mantienen también sus talleres habituales durante el curso, dirigidos a distintos grupos de edad y orientados a la actividad física, el entrenamiento cognitivo y la participación social, además de acoger propuestas organizadas por entidades externas y grupos de personas usuarias.