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Hablan los vecinos tras el arrollamiento mortal de un tren en Avilés: "Que ocurran desgracias como esta es normal si no cierran todo adecuadamente"

Aseguran que se trata de algo que "lleva pasando años, ya que la gente puede cruzar por donde les plazca" y sugieren "muros de piedra que no se puedan tirar, cortar ni saltar"

Un peatón cruzando las vías en la zona del accidente de este jueves.

Un peatón cruzando las vías en la zona del accidente de este jueves. / Luisma Murias / LNE

Marta Ortiz

Avilés

"Que ocurran desgracias como las de este jueves es normal si es fácil cruzar las vías y no lo cierran todo adecuadamente". El lugar donde el hombre, el cual varios vecinos aseguran haber visto caminando por las vías a diario, falleció tan solo está protegido por una valla metálica que, actualmente, se encuentra levantada. El suceso ocurrió en el entorno del barrio de Puerta la Villa en Avilés, a la altura del número 6 en la calle Suárez del Villar, algo que a Jonathan González no le extraña que ocurra: "Esto es algo que lleva pasando años, la gente puede cruzar por donde les plazca y crean caminos para pasar de un lado a otro y entre las casas".

Avilés. zona estación la Rocica quedar con Marta para reportaje sobre peligrosidad de quienes cruzan las vías en esa zona

Sergio Suárez en el parking de la estación de La Rocica. / Luisma Murias / LNE

El hombre fue arrollado en un punto "no autorizado de paso", según precisó Adif tras lo ocurrido. En otros puntos de la ciudad ocurría lo mismo, según cuenta Adrián López, vecino de La Rocica: "En esta zona ocurría lo mismo y lo acabaron cerrando. Una valla de metal no sirve para nada porque los que quieran, la cortan y terminan pasando igualmente". Por eso, la solución que ve es la de levantar muros de piedra: "Que la gente no los pueda tirar fácilmente ni cortar, tampoco saltar".

Avilés. zona estación la Rocica quedar con Marta para reportaje sobre peligrosidad de quienes cruzan las vías en esa zona

Jonathan González, Verónica Jimenez y su hijo Donay González al lado de las vías de La Rocica. / Luisma Murias / LNE

En muchos puntos de la ciudad las vías de tren son muy accesibles y Jonathan González encuentra otra alternativa: "Se podría solucionar si hicieran lo que llevan años planteando, que es soterrar las vías. Así se acabarían los problemas". Y aunque López está de acuerdo, cree que "si no hubo dinero para hacerlo hace tiempo, menos lo harán ahora". Además, Sergio Suárez asegura que también es la mejor opción: "Así no pasaría nadie, pero es mucho más complicado y, evidentemente, caro".

Sergio Suárez tiene una opinión tajante sobre la situación: "La gente debería de tener un poco más de consideración". En este caso se baraja la hipótesis de que fue algo intencionado, pero "hay mucha gente que cruza sin darse cuenta del peligro al que se enfrentan por ahorrar unos minutos de paseo", afirma. Sofía Pérez opina algo parecido: "Todos deberíamos tener más precaución y si vemos a alguien intentando pasar de forma indebida, advertirles de que no se puede hacer". Y es que "en este caso parece ser que no fue un accidente, estaría bien que pusieran muros más grandes y fuertes", apunta.

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José Manuel Patallo y Sofía Pérez esperando en la estación de La Rocica. / Luisma Murias / LNE

Además, José Manuel Patallo considera necesaria "más seguridad en las estaciones de tren". Pone de ejemplo otras estaciones más centrales, como la de Oviedo, donde no dejan pasar a nadie más allá de la línea amarilla: "Aquí en La Rocica es muy fácil bajar a la vía y empezar a caminar hacia cualquiera de las direcciones, nadie te vigila".

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