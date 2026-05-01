Lotería Nacional rinde tributo al HUSA con boletos temáticos para el 23 de mayo
Los décimos se venden a 6 euros con un dibujo del complejo sanitario avilesino y su logotipo
Lotería Nacional se suma a los actos de homenaje al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) por su cincuenta aniversario con décimos a seis euros para el sorteo del 23 de mayo en los que figura un dibujo del complejo sanitario y su logotipo. Se trata, concretamente, del sorteo número 42 de este año. La edad mínima para participar en el sorteo es de 18 años.
Con este gesto, el complejo sigue dando pasos en la celebración de sus bodas de oro, que este mes llegan a su punto álgido: el centro, aunque ya llevaba semanas funcionando con algunos servicios abiertos a los pacientes, fue inaugurado oficialmente por los entonces Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, un 19 de mayo de 1976.
En los próximos días la programación continuará con distintos actos, por ejemplo: en Corvera se pretende reunir a todos los corveranos y corveranas nacidos en el HUSA en 1976. Días después, en el Centro Niemeyer se celebrará una gran fiesta en la que, además, se proyectará un documental que recoge la esencia de cincuenta años en un puñado de minutos. Entonces se reunirán en Avilés profesionales que fueron del San Agustín y ya colgaron sus batas blancas, sanitarios que aún siguen o trabajadores que sin ser sanitarios dejaron su grano de arena y también gestores locales y regionales de entonces y de ahora ligados al Hospital Universitario San Agustín.
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