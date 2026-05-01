El mercado ecológico y artesano regresa a Avilés este puente: agricultura y ganadería sostenible, artesanía a base de cuero, textil, lana o madera, entre la oferta "conectada con lo esencial"

El Mercado Artesano y Ecológico (MAE) vuelve a Avilés este sábado y domingo, 2 y 3 de mayo, con la primera de sus cuatro ediciones de 2026. El parque de Las Meanas acoge un espacio donde artesanía, gastronomía (quesos, embutidos, dulces, miel o huerta ecológica), y actividades se desarrollan desde una forma de hacer más pausada y conectada con lo esencial. Un total de veintitrés puestos en los que se podrán adquirir lo mejor de la agricultura y ganadería sostenible y artículos de artesanía a base de cuero, textil, lana o madera.

El horario del mercado será de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y el domingo hasta las 20.00 horas, manteniendo esa sensación en el que cada persona puede entrar y salir sin urgencia, dejando que el recorrido se construya de manera propia.

Las siguientes ediciones serán en junio (6 y 7), julio (4 y 5) y septiembre (5 y 6), siempre en sábados y domingos. La programación ha sido presentada esta mañana por la concejala de Turismo y Mercados, Raquel Ruiz, junto a Javier Ruiz-Cuevas, representante de la organización.

"Para nosotros es una suerte enorme poder contar con este mercado en Avilés, que además repite ya varias veces. Cada vez vienen más, precisamente gracias a esa gran acogida que está teniendo por parte del público y también de los propios artesanos y su compromiso con todo lo que hacen. Y es una manera muy bonita de conocer la historia que hay detrás de cada artesano, el trabajo que hacen y, sobre todo, hablar de la Asturias esencial en nuestra en nuestra comarca, en Avilés", subrayó la edil.

Javier Ruiz-Cuevas manifestó su satisfacción por "compartir con la ciudadanía el espacio de Las Meanas y el mercado". Y aludió a un broche especial, que incluye un lote de productos del mercado. "En este caso, cada compañero va a facilitar una pieza y el domingo por la tarde se sortea", explicó.

Senda sin gluten

En esta edición se organiza la Senda sin Gluten, donde el obrador El Molino acompaña al mercado con una propuesta pensada para que la experiencia gastronómica pueda ser compartida por todos, sin excepciones ni barreras, integrándose con naturalidad en ese mismo paisaje de productos que hablan de origen y de respeto por lo que se hace.

Y en este inicio de temporada, el mercado ecológico y artesano incorpora también un sorteo de un lote de productos valorado en 600 euos, como una forma de celebrar el reencuentro con el público y de devolver, de alguna manera, todo lo que ocurre durante el fin de semana entre los puestos. Un recorrido de sabores, piezas y pequeños gestos que se condensan en una selección que representa lo que el mercado es en su conjunto: trabajo, territorio y cuidado. A cada comprador/a se le dará una papeleta para participar en el sorteo.

Talleres artesanos gratuitos

Durante todo el fin de semana habrá talleres artesanos participativos, pensados como una manera de entrar en los oficios desde dentro, no solo observando el resultado, sino entendiendo el tiempo que hay detrás de cada gesto.

El sábado, Ramón Vázquez guiará un taller de cestería en médula y mimbre, en el que se trabajará desde la base de la pieza hasta su acabado, explorando distintas técnicas y creando una cesta propia.

El domingo, Mariel Laso, de Mado Artesanía Textil, propondrá un taller de tapiz en soporte natural, donde cada participante desarrollará su pieza a partir de una rama, combinando tejido y creatividad en un proceso libre y personal.

Ambos talleres están pensados para personas mayores de 15 años (menores acompañados) y requieren inscripción previa. Son dos formas distintas de acercarse a lo mismo: al valor del proceso, a la atención, a la calma que requiere hacer algo con sentido.

Espacio COOPERA

Y en ese mismo espíritu de acercamiento y de escucha, el mercado abre también espacio al proyecto COOPERA, una iniciativa que conecta el mercado con proyectos de cooperación y acción social en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés. Un lugar dentro del propio recorrido donde otras realidades se hacen presentes, no como algo ajeno, sino como parte de ese mismo tejido de lo colectivo, donde compartir también es una forma de construir.

Además, en esta edición habrá una carpa dedicada al Año Internacional del Voluntariado recuerda que ese mismo compromiso con lo cercano también se expresa en la participación, en la implicación y en la forma en la que cada persona decide estar en el mundo. El amplio número de entidades y ONG que trabajan en Avilés ha llevado a la organización del mercado a disponer de una carpa para las asociaciones. Un espacio que amplía hacia otras formas de encuentro en un espacio tan singular como el mercado en el que explicar sus iniciativas y proyectos de cooperación.

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Y los colectivos juveniles también tendrán su presencia para divulgar sus proyectos de voluntariado. Será el sábado, cuando Espacio Joven se acerque a Las Meanas.