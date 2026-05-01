El plan del Puerto de una estación intermodal en Baterías enfada a la Corporación avilesina: "No es riguroso ni afortunado, ni en el fondo ni en la forma"

El director de la Autoridad Portuaria, Ramón Muñoz-Calero, expresó este jueves en un ciclo de conferencias del Ridea que el Puerto plantea la construcción de una estación de transportes intermodal entre camiones y trenes en el suelo de Baterías. Esa idea no ha sido bien recibida ni por el gobierno ni por la oposición de Avilés. Es más, el portavoz del PSOE, Manuel Campa, le pidió "rigurosidad" para evitar confusiones sobre los planes del puerto para desarrollar Baterías. "No ha estado afortunado ni en el fondo ni en la forma", expresó no sin antes recordar que actualmente el proceso pasa por la comercialización de los terrenos. "El Puerto debe centrarse y avanzar en un proyecto que garantice lo que venimos exigiendo desde el primer momento para esos terrenos: generar actividad productiva, crear empleo de calidad y potenciar la industria y las empresas de servicios auxiliares", detalló el portavoz socialista.

En una línea similar, su homólogo de IU, Agustín Medina, destacó que la propuesta de Muñoz-Calero "no ayude a centrar el debate", máxime cuando esos terrenos no son propiedad de la Autoridad Portuaria y están abiertos a otras empresas e industrias. "No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, esto solo es una declaración de intenciones; en el caso de que se hagan con los terrenos deberían presentar un proyecto global porque de esta manera parece que le quita importancia a ese suelo. Por ejemplo, la estación intermodal, ahora mismo tal cual está concebido el puerto, no tiene mucho sentido, otra cosa es que haya un cambio de modelo estratégico del puerto que tendrá que conocerse", expresó el portavoz de la coalición.

La intención del Puerto, tal y como explicó Muñoz-Calero, es fomentar los tráficos ferroviarios, ante la evidente previsión de que acabarán siendo la conexión hegemónica con la meseta para las mercancías. Y en ese sentido, los planes portuarios pasan por la construcción de dos intermodales. La ubicación para esta infraestructura en la margen izquierda, dijo, "está por madurar". Pero para la margen derecha, en la Autoridad Portuaria parecen tener claro que la mejor ubicación posible es el suelo de Baterías dado que la estrechez de los muelles orientales complicaría mucho la maniobrabilidad de trenes y camiones.

Esther Llamazares, portavoz del PP, no analiza la propuesta del Puerto y afirma que no hay una definición de lo que ocurre con los terrenos de Baterías. Eso sí, indica que los proyectos "cambian de un día para otro": "Vivimos en la improvisación". "El hecho de que el suelo industrial de Baterías queramos pasarlo a logístico portuario tiene unas connotaciones importantes... cualquier día nos levantamos con la sorpresa de que el parque de baterías va a acabar siendo un parque de atracciones", señaló la portavoz popular, que quiso hablar del gobierno de Avilés y de las dudas que le genera "cualquier proyecto que plantee de cara a Baterías". "Ahora mismo volvemos a estar en el punto cero, la descontaminación de esos suelos está en la fase que está pero lo que no tenemos claro es lo que va a pasar a futuro", señaló la también diputada nacional del PP.

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, tildó de "ocurrencia de última hora" la propuesta del Puerto para con los terrenos de Baterías. "Se habla de un proyecto con un horizonte amplísimo, donde se deben coordinar diferentes administraciones que a día de hoy están gobernadas por el PSOE, de la cuerda del presidente de la Autoridad Portuaria", señaló Martínez Riola, que manifestó que esa supuesta estación intermodal dejaría libres "muchísimos metros cuadrados" para el desarrollo de actividad industrial. "Esto no hace más que reforzar nuestro rechazo al proyecto del Puerto", indicó antes de referirse a la Ronda Norte: "Resulta sorprendente como un proyecto llamado a transformar el municipio y olvidado por todos los gobiernos se pretenda ahora solventar con la única bolsa de suelo disponible en Avilés".

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"Todo lo que rodea a los terrenos de Baterías es un rumor tras otro", señala David García, portavoz de Podemos, quien pide liderazgo al gobierno local en "las decisiones estratégicas de la ciudad" no sin antes remarcar que le llama la atención "que sea el Puerto quien marque las líneas".