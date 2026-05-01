El tenor avilesino Emilio Menéndez llena de emoción la iglesia de San Antonio de Padua con un concierto dedicado a las madres
Acompañado por la pianista ucraniana Lisa Tomchuck, el artista regresó a la iglesia de su infancia para ofrecer un recital íntimo cargado de recuerdos y nostalgia
Emilio Menéndez solía acudir de pequeño a la iglesia de San Antonio de Padua en Avilés y este viernes tuvo la oportunidad de cantar en honor a las madres. El repertorio de su concierto "Canciones de Primavera" pasó del mundo del bolero al mundo del tango: "Son canciones de toda la vida, un repertorio internacional con muchos guiños a todas nuestras madres". Por esa razón comenzó con un zorcico vasco, "No te olvido".
Con el tango cantó "Caminito" y le dio un espacio a una milonga sentimental, que es "El día que me quieras". Pero siguiendo con la línea de hacerle un homenaje a las madres, al mes de mayo y de la Virgen, finalizó con Santa María. A lo largo de todo el concierto el tenor estuvo acompañado de la pianista ucraniana Lisa Tomchuck, quien puso la melodía a su voz en todos los temas. También interpretó solos, como un himno no oficial de Ucrania, "Mi Kiev" y un vals de compositor ucraniano.
Desde el punto de vista de Menéndez se trató de "un concierto muy completo y muy entrañable. Ese era mi objetivo, sobre todo por ser el mes de la madre". Cantó canciones que "tenemos oídas en la radio mientras, yo las recuerdo de fondo mientras mi madre cosía en casa", asegura.
Cantar en la iglesia de San Antonio de Padua "es algo muy bonito para mí, pertenecí a ella hasta los 12 años y este ha sido el segundo concierto que he dado aquí en mi vida. Es un lugar muy agradecido para cantar", apunta. Fue una oportunidad para transmitir su agradecimiento al público por asistir y "que disfruten mucho de un repertorio cantado originalmente por grandes tenores. Si veo al público disfrutar, yo soy feliz".
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