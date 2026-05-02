Avilés celebra la artesanía en un mercado que conecta tradición y público en el fin de semana del Día de la Madre: "Nos ayuda a valorar el trabajo de los artesanos"

Con el objetivo de darse a conocer y conectar con el público 23 artesanos abrieron este sábado sus puestos en el marco de la primera edición del año del Mercado Artesano y Ecológico de Avilés. Durante el primer fin de semana de mayo (sábado 2 y domingo 3), los avilesinos y todos los visitantes "ven de dónde salen realmente todas las cosas que nosotros hacemos a mano", cuenta Sol Soberado, del taller Más Que Lana. Gran parte de los vendedores repiten en este mercadillo de la ciudad: "Siempre tenemos muy buena acogida y la gente está muy interesada por lo que mostramos en nuestros pequeños puestos. Además, este fin de semana coincide con el Día de la Madre y la gente está más participativa".

Sol Soberado en su puesto del Taller Más que Lana. / Mara Villamuza / LNE

Su hermana, Isabel Soberado, muestra su trabajo hecho con acuarela en el puesto de al lado: "Venir aquí es sinónimo de apoyo, ya que estamos rodeados de otros artesanos que entienden nuestro trabajo". Pero no solo se siente comprendida por sus compañeros, sino también por los que visitan el mercado: "La gente que viene sabe que somos artesanos, que lo hacemos todo nosotros desde cero y eso lo valoran mucho".

Lidia Sainz aprovechó la mañana de sábado para darse una vuelta por el mercado, el cual ve como "una oportunidad para acercar este tipo de productos que pueden estar más en el medio rural a ciudades como esta". Además de apoyar el comercio local, "contar con un espacio de talleres artesanales para aprender a hacer cosas que no harías por tu cuenta es de agradecer", asegura.

Isabel Soberado, en su puesto de acuarelas Miss Princesas Urbanas. / Mara Villamuza / LNE

El taller del sábado por la mañana estuvo a cargo del cestero Ramón Vázquez, de Castropol: "Es de iniciación para 10 personas, para que durante 4 horas los interesados practiquen la artesanía de cestería". Los participantes aprendieron a manejar el mimbre para hacer su propia cesta, que después se pudieron llevar a su casa: "Es muy importante tener estos talleres a los que la gente se suele apuntar, son imprescindibles para que no se pierdan las tradiciones y la gente se enganche a la artesanía".

Ramón Vázquez, el artesano encargado de impartir el taller de cestería. / Mara Villamuza / LNE

Ana Hernández llegó desde Gijón a participar en el taller con el objetivo de "mantener una tradición tan antigua como esta, nunca está de más aprender cómo se hacen", explica. Además, sirve como una forma de conocer la realidad del artesano: "Nosotros compramos las cosas y ni siquiera sabemos el esfuerzo que lleva detrás. Tenemos que valorar su trabajo y de esta manera nos ayuda a hacerlo". La cesta que estaba montando se la llevará con ella: "Será todo un orgullo exponer en casa algo que he hecho con mis propias manos".

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Javier Álvarez en su puesto de artesanía con cuernos. / Mara Villamuza / LNE

Los puestos tenían un poco de todo. Desde alimentación hasta trabajos hechos con cuernos y piedra. Javier Álvarez lleva 11 años participando en el mercado, haciendo el recorrido desde Soto del Barco: "Siempre somos bienvenidos aquí y es un momento especial para darnos a conocer". Claudio Pérez acudió para ayudar a su mujer, la verdadera artesana, con el puesto de Artesanía Gris: "Todo es textil, desde alpargatas hasta coleteros hechos a mano". Llegaron a Avilés el año pasado y "nos dimos cuenta de lo mucho que se valora lo artesano aquí. Es un escaparate muy bueno para todos nosotros", concluye.