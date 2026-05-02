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Avilés impulsa su tirón turístico con más visitantes y "un mayor incremento con respecto a otros años" de reservas en el puente de mayo

La ciudad registra un crecimiento del 20% en turistas en los últimos años y asegura para el verano "mucho público nacional, pero también seguirá aumentando el internacional"

La concejala de Turismo y Mercados, Raquel Ruiz, participa en una rueda de prensa para la presentación de una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico, que se celebra este fin de semana

La concejala de Turismo y Mercados, Raquel Ruiz, participa en una rueda de prensa para la presentación de una nueva edición del Mercado Artesano y Ecológico, que se celebra este fin de semana / Luisma Murias / LNE

Marta Ortiz

Avilés

Este año, el festivo por el Día del Trabajador cayó de viernes y sirvió de excusa para muchas personas para hacer una escapada por España. Según la concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, "desde ya hace varios días era imposible reservar en restaurantes para comer tanto el sábado como el domingo". Asimismo, los hoteles han visto una subida en el número de reservas: "Con respecto a años anteriores, lo que los hoteles nos trasladan es un notable incremento, mayor que en otras ocasiones, de gente que viene a pasar el fin de semana".

En las últimas semanas Avilés ha reforzado su posicionamiento turístico en distintas ferias, en Francia sobre todo, como el Salón de París: "Allí nos han preguntado mucho por los alojamientos y por nuestras actividades". Entre ellas, las que más les llama la atención a los de fuera son "los paseos en barco por la ría, que nos están preguntando mucho si se repetirán y, por supuesto, así será", afirma la concejala. Esto, asegura, se trata de una señal de crecimiento: "Eran propuestas que no se conocían mucho, pero ahora la gente de fuera pregunta mucho por ellas".

Tras un mes de abril en el que la villa avilesina ha recibido alrededor de 20.000 visitantes, las expectativas para el verano son muy buenas: "Vendrá mucho público nacional, pero también seguirá aumentando el internacional. Haber salido a Francia y haber hecho promociones en Reino unido, que son las mejores de las conexiones aéreas, nos está atrayendo cada vez más gente de fuera". Cada vez hay más público francés, cuya tendencia turística se centra crecientemente en el norte de España, con interés en viajar con vehículo propio o camping-car.

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En un evento anterior, Ruiz destacó el crecimiento del turismo en un 20% durante los últimos años: "Hace dos décadas Avilés no contaba con una oficina de turismo y hoy en día la cosa no tiene nada que ver". Se trata de una ciudad "que recibe 300.000 visitantes al año" y que, para mejorar la asistencia al turista abrió recientemente al público la nueva oficina de turismo en el número 21 de la calle Ruiz Gómez.

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